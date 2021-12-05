Сенатор США: «У WTA яйца больше, чем в НБА»

Тед Круз похвалил теннисную ассоциацию за позицию в отношении Китая

  • 05.12.2021 11:38
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Сенатор США: «У WTA яйца больше, чем в НБА»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сенатор США Тед Круз похвалил WTA за их смелое решение приостановить все турниры в Китае и добавил, что у WTA яйца больше, чем в НБА.

Напомним, известная теннисистка Пэн Шуай пропала без вести в Китае месяц назад, и WTA решила приостановить все турниры в Китае после того, как не смогло получить достоверное доказательство ее безопасности.

С другой стороны он отметил, что НБА ставит превыше всего деньги, не занимаясь правами человека. 

«Я скажу тебе кое-что прямо сейчас. У Женской теннисной ассоциации яйца больше, чем в НБА. И я хотел бы, чтобы смелость была заразительной, и чтобы больше людей поддержало их.

Женская теннисная ассоциация проявила необычайное мужество, обратившись к коммунистическому правительству Китая, требуя, чтобы Пэн Шуай была освобождена.

НБА упала на колени перед коммунистическими диктаторами. У вас были такие люди, как Леброн Джеймс, которые защищали коммунистических диктаторов, которые участвовали в убийствах и пытках и содержали концентрационные лагеря», - сказал Круз.

Источник — Tennis World USA

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