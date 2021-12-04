В воскресенье, 5 декабря, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток рефери Крэйга Поусона из Ротерхэма прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Словно герой голливудского боевика Майкл Каррик завершил свой краткосрочный этап работы во главе «Красных дьяволов», обыграв в домашнем поединке лондонский «Арсенал» несколькими днями ранее (3:2), после чего покинул занимаемый пост. Еще до игры против «канониров» было очевидно, что момент начала работы с коллективом немецкого специалиста Ральфа Рангника является неизбежным, поэтому фанатам оставалось просто его дождаться, а футболистам постараться показать достойные выступления в период турбулентности.

Получилось даже очень неплохо. С Каррика теперь уже никто не спросит о том, сколько было потрачено сил на противостояние против подопечных Микеля Артеты, однако его сменщику придется подобрать коллектив, который будет иметь между двумя поединками менее трех дней полноценного восстановления, поэтому точно не будет испытывать свежесть в ногах по ходу всего противостояния. «Манчестер Юнайтед» уже успел снять все вопросы относительно своего выхода в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе в первом матче Каррика, и это, наверное, было лучшим подарком, который мог преподнести англичанин своему немецкому коллеге.

Кристал Пэлас



У «орлов» будет прекрасная возможность вписать свое имя в историю тренерской карьеры Ральфа Рангника и при этом во второй раз за один круг чемпионата увезти из Манчестера сразу три набранных очка. Подобного с «Пэлас» не случалось, если и случалось вообще, уже очень давно, поэтому они будут находиться на пороге исторического достижения. Опыт добиваться успеха на «Олд Траффорд» у них присутствует в достатке. Даже больше – «стекольщики» не просто не проигрывали во время двух своих предыдущих визитов на эту арену, они еще и дважды умудрялись при этом добывать победы.

Способен ли коллектив Патрика Вийера на подобные достижения в своей текущей форме? Наверное, это будет главным вопросом предстоящего вечера, так как «Кристал Пэлас» в двух предыдущих матчах проиграл «Лидсу» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2), что точно не говорит в пользу их шансов на победу. Серия из семи встреч без поражений (5 ничьих) уже осталась позади, а статистика выездных поединков против сильных соперников в текущем сезоне оставляет желать лучшего. Впрочем, своими первыми шагами в клубе Вийера показывал необычайные способности подстраиваться под любого соперника, а в предстоящей игре «Пэлас» могут еще и замахнуться на выступление с позиции силы.

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Магуайр, Линделеф, Далот – Мактоминей, Фред – Санчо, Фернандеш, Роналду – Рашфорд.

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэи, Томкинс, Ридевалд – Куяте – Заа, Галлахер, Шлупп, Айю –Эдуар.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке футболисты хозяев попытаются встретить нового наставника успешным исходом. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

5 декабря, воскресенье