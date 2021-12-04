Последняя тренировка. Донецкий Олимпик ушел в отпуск

Донецкий «Олимпик», как и другие команды второго по силе украинского дивизиона, отправились на долгожданный отдых.

Команда Сергея Литовченко на стадионе «Русановец» провела заключительную в 2021-м году тренировку.

Осенняя часть футбольного сезона 2021/22 завершилась. Соберется ли «Олимпик» после зимней паузы в таком же составе –- будет известно после праздников.