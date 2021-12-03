Две команды ПФЛ объединяются. Уже известно, кто перейдет в главную команду

Клубы ПФЛ из Сумской области, «Альянс» Липовая Долина и «Виктория» Николаевка, решили объединиться для выхода в УПЛ.
Сразу 9 игроков «Виктории» могут продолжить карьеру в «Альянсе».
В их числе вратарь Александр Воробей, защитники Евгений Зубейко, Андрей Нелин и Дмитрий Ульянов, полузащитники Иван Борисенко, Дмитрий Гранкин и Александр Чернецкий, а также форварды Максим Чеглов и Вадим Шаврин.
«Альянс» занимает 3-е место в Первой лиге, а «Виктория» находится на 9-й позиции в группе B Второй лиги.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Но простой вопрос чем футболисты второй лиги дна могут помочь команде которая хочет в УПЛ?Это шутка такая?Или снова начинаються мутки?
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