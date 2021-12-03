Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кубок Америки более сильный турнир, чем чемпионат Европы»

Румын считает, что Месси справедливо выиграл свой седьмой «Золотой мяч»

  • 03.12.2021 21:06
  • 970 просмотров
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кубок Америки более сильный турнир, чем чемпионат Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался на тему победителя премии «Золотой мяч», которым по итогам 2021 года стал аргентинец Лионель Месси.

«Мне кажется выбор победителя «Золотого мяча» оказался правильным, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте только о плотности топовых игроков там из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая. Все они играют в крупных командах Европы».

«Месси часто обвиняли в том, что он не мог сыграть решающей роли для национальной сборной и ничего с ней не выигрывал. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы даже не может подвергнуть сомнению его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной «Барселоны», уравновешивая команду с 18-19-летними юнцами вроде Педро», - сказал Луческу.

Также румынский наставник подчеркнул, что поспособствовал победе Месси и его переезд во Францию, где аргентинец оказался рядом от офиса France Football: «Это, вероятно, где-то тоже поспособствовало такому результату. Сегодняшний футбол – имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в «Барселоне», может быть, и не получил бы «Золотой мяч».

Напомним, Месси опередил поляка Левандовски из «Баварии» в голосовании на «Золотой мяч» на 33 балла.

Источник — PlaySport.ro

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    online
    PETP0, 03.12.2021 21:21
    +6
    Деду пора на пенсию, при всем моем уважении.
    Ссылка
    ss2000
    online
    ss2000, 03.12.2021 21:17
    +6
    То то команды из Южной Америки такие сильные что ЧМ последний раз выигрывали в 2002.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.12.2021 21:16
    +5
    Это че шутка такая? Команды из Южной Америки 20 лет сосут на ЧМ и еще 20 лет прососут
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 21:23
    0
    „Разве нынче существует мнение? Существует лишь выгода.“
    Оноре де Бальзак, книга "Блеск и нищета куртизанок"
    Ссылка
    realpidrid
    online
    realpidrid, 03.12.2021 21:14
    0
    Barsa_che, 03.12.2021 21:13
    Месси! Лучший из лучших!
    Однозначно!!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 03.12.2021 21:13
    0
    Месси! Лучший из лучших!
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