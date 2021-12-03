Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кубок Америки более сильный турнир, чем чемпионат Европы»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался на тему победителя премии «Золотой мяч», которым по итогам 2021 года стал аргентинец Лионель Месси.

«Мне кажется выбор победителя «Золотого мяча» оказался правильным, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте только о плотности топовых игроков там из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая. Все они играют в крупных командах Европы».

«Месси часто обвиняли в том, что он не мог сыграть решающей роли для национальной сборной и ничего с ней не выигрывал. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы даже не может подвергнуть сомнению его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной «Барселоны», уравновешивая команду с 18-19-летними юнцами вроде Педро», - сказал Луческу.

Также румынский наставник подчеркнул, что поспособствовал победе Месси и его переезд во Францию, где аргентинец оказался рядом от офиса France Football: «Это, вероятно, где-то тоже поспособствовало такому результату. Сегодняшний футбол – имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в «Барселоне», может быть, и не получил бы «Золотой мяч».

Напомним, Месси опередил поляка Левандовски из «Баварии» в голосовании на «Золотой мяч» на 33 балла.