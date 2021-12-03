Орлов не смог пробиться в парный полуфинал на челленджере в Турции

Владислав завершил борьбу за шаг до матча за титул

  • 03.12.2021 13:52
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Орлов не смог пробиться в парный полуфинал на челленджере в Турции
© Tenerife Challenger. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов завершил борьбу в парном разряде на челленджере в Турции.
 
В полуфинале украинец в дуэте с Рамкумаром Раманатханом из Индии, посеянные под четвертым номером, проиграли итальянскому тандему Джованни Фонио / Риккардо Бонадио.
 
Анталья. 1/2 финала парного разряда
Владислав Орлов / Рамкумар Раманатхан – Джованни Фонио / Риккардо Бонадио – 6:7(4), 4:6

Источник — Sport.ua

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