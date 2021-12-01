Патрик ЭВРА: «Золотой мяч Месси – это коррупция, ограбление»

Легендарный французский защитник Патрис Эвра заявил, что Лионель Месси не заслужил выиграть Золотой мяч-2021:
«Мне очень жаль Левандовски. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция.
Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся – грабеж, грабеж, ограбление. Люди не согласны.
Зачем мы врем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно.
Они подарили Левандовски трофей, который похож на старую виниловую пластинку. Это не смешно.
У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим».
Источник — Daily Mail
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