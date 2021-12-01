Патрик ЭВРА: «Золотой мяч Месси – это коррупция, ограбление»

Легендарный защитник недоволен итогам голосования

  • 01.12.2021 19:06
  • 1710 просмотров
  • 3 комментария
Патрик ЭВРА: «Золотой мяч Месси – это коррупция, ограбление»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Легендарный французский защитник Патрис Эвра заявил, что Лионель Месси не заслужил выиграть Золотой мяч-2021:

«Мне очень жаль Левандовски. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция.

Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся – грабеж, грабеж, ограбление. Люди не согласны.

Зачем мы врем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно.

Они подарили Левандовски трофей, который похож на старую виниловую пластинку. Это не смешно.

У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим».

Источник — Daily Mail

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 01.12.2021 19:22
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    тут і не поспориш,я з язика злизав
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    alexx
    alexx, 01.12.2021 19:09
    +3
    100 %
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    Игорь Хомиченко
    online
    Игорь Хомиченко, 01.12.2021 20:22
    +2
    Все хорошо только его зовут Патрис а не Патрик
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