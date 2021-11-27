Игорь Пердута провел 250-й матч в карьере

Матч с «Днепром-1» стал 250-м в карьере 31-летнего защитника полтавчан Игоря Пердуты. 215 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 24 - в Кубке Украины и 11 - в еврокубках (9 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций). Во всех играх Пердута выступал только за одну команду - «Ворсклу», в чьих рядах он дебютировал на высшем уровне 10 лет назад - 21 сентября 2011 года в кубковом поединке бело-зеленых против «Николаева» (2:0).