Игорь Пердута провел 250-й матч в карьере

31-летний защитник выступал только за одну команду - «Ворсклу»

  • 27.11.2021 21:05
  • 182 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь Пердута провел 250-й матч в карьере
© ФК Ворскла. Ігорь Пердута

Матч с «Днепром-1» стал 250-м в карьере 31-летнего защитника полтавчан Игоря Пердуты. 215 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 24 - в Кубке Украины и 11 - в еврокубках (9 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций). Во всех играх Пердута выступал только за одну команду - «Ворсклу», в чьих рядах он дебютировал на высшем уровне 10 лет назад - 21 сентября 2011 года в кубковом поединке бело-зеленых против «Николаева» (2:0).

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности