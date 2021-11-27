Минай – Динамо. Видео гола и обзор матча (обновляется)

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».
«Минай» - «Динамо» - 0:1 (после первого тайма)
«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх
Видео голов и обзор матча:
0:1. Гол Циганкова, 11.
Лучшие моменты первого тайма:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.