Минай – Динамо. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

  • 27.11.2021 15:16
  • 802 просмотра
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Минай – Динамо. Видео гола и обзор матча (обновляется)
© ФК Динамо

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». 

«Минай» - «Динамо» - 0:1 (после первого тайма)

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх

Видео голов и обзор матча:

0:1. Гол Циганкова, 11.

Лучшие моменты первого тайма:

 

Источник — Sport.ua

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