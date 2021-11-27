Ман Сити – Вест Хэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на матч АПЛ

  • 27.11.2021 14:35
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Ман Сити – Вест Хэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 13-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Вест Хэм».

«В предыдущем матче АПЛ «Ман Сити» выиграл на своем поле у «Эвертона» (3:0). В свою очередь, «Вест Хэм» уступил на выезде «Вулверхэмптону» (0:1).

На данный момент обе команды идут вверху турнирной таблицы АПЛ. «Ман Сити» с 26 очками находится на втором месте, «Вест Хэм» с 23 баллами расположился на четвертой позиции.

Это будет очень интересная игра после еврокубковой недели, в ходе которой «Ман Сити» сыграл отличный матч Лиги чемпионов с ПСЖ, победив 2:1. А «Вест Хэм» в поединке Лиги Европы выиграл у «Рапида» (2:0), во многом благодаря Ярмоленко, который отличился голом и заработал пенальти. Думаю, «Вест Хэму» очень тяжело будет в выездной игре с «горожанами». Я думаю, «Ман Сити» спокойно «молотобойцев» обыграет и продолжит борьбу за чемпионство», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Вест Хэм» состоится 28-го ноября. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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