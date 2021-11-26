Норвегия – Украина. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0). Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку.
Состав сборной Украины:
- Илья Марченко (163 / 880)
- Сергей Стаховский (216 / 142)
- Виталий Сачко (237 / 183)
- Алексей Крутых (382 / 441)
- Денис Молчанов (– / 93)
- Капитан – Андрей Медведев
Состав сборной Норвегии:
- Каспер Рууд (8 / 177)
- Виктор Дурасович (340 / 438)
- Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)
- Андреа Петрович (1835 / 2246)
- Герман Хойераал (– / 2472)
- Капитан – Андерс Хасет
Указаны одиночный и парный рейтинги.
Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.
Расписание матчей
26 ноября, 19:00
- Матч 1: Дурасович – Марченко
- Матч 2: Рууд – Сачко
27 ноября, 15:00
- Матч 3: Рууд / Дурасович – Молчанов / Стаховский
- Матч 4: Рууд – Марченко
- Матч 5: Дурасович – Сачко
Источник — Sport.ua
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