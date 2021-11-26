Норвегия – Украина. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция

Следите за событиями теннисного матча в Осло 26 ноября в 19:00

  • 26.11.2021 06:48
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Норвегия – Украина. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция
© ФТУ. Илья Марченко

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0). Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку. 

Состав сборной Украины:

  • Илья Марченко (163 / 880)
  • Сергей Стаховский (216 / 142)
  • Виталий Сачко (237 / 183)
  • Алексей Крутых (382 / 441)
  • Денис Молчанов (– / 93)
  • Капитан – Андрей Медведев

Состав сборной Норвегии:

  • Каспер Рууд (8 / 177)
  • Виктор Дурасович (340 / 438)
  • Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)
  • Андреа Петрович (1835 / 2246)
  • Герман Хойераал (– / 2472)
  • Капитан – Андерс Хасет

Указаны одиночный и парный рейтинги.

Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.

Расписание матчей

26 ноября, 19:00

  • Матч 1: Дурасович – Марченко
  • Матч 2: Рууд – Сачко

27 ноября, 15:00

  • Матч 3: Рууд / Дурасович – Молчанов / Стаховский
  • Матч 4: Рууд – Марченко
  • Матч 5: Дурасович – Сачко

Источник — Sport.ua

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