Норвегия – Украина. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0). Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку.

Состав сборной Украины:

Илья Марченко (163 / 880)

Сергей Стаховский (216 / 142)

Виталий Сачко (237 / 183)

Алексей Крутых (382 / 441)

Денис Молчанов (– / 93)

Капитан – Андрей Медведев

Состав сборной Норвегии:

Каспер Рууд (8 / 177)

Виктор Дурасович (340 / 438)

Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)

Андреа Петрович (1835 / 2246)

Герман Хойераал (– / 2472)

Капитан – Андерс Хасет

Указаны одиночный и парный рейтинги.

Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.

Расписание матчей

26 ноября, 19:00

Матч 1: Дурасович – Марченко

Матч 2: Рууд – Сачко

27 ноября, 15:00