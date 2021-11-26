Норвегия – Украина – 2:0. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 2:0

День 1, 26.11.2021

19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

– Илья Марченко – 6:3, 6:0 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

События матча

27 ноября матчи начнутся в 15:00. Сначала пройдет парная встреча, а затем две одиночки.

Каспер Рууд уверенно победил Виталия Сачко (6:3, 6:2), и Норвегия ведет после первого дня со счетом 2:0.

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Рууд – Сачко, матчбол

21:49. Рууд подает на матч. 15:0, 30:0, 40:0. Тройной матчбол. 40:15. Отыграл 4-й матчбол Виталий. Но все. Гейм, сет и матч Норвегия, 6:2.

21:45. Подает Сачко: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40. Двойной матчбол. 30:40. Сачко борется. Ровно. Меньше, матчбол 3-й. И его отыграл Сачко. Ровно. Больше. И взял гейм Сачко, молодец. 5:2, Норвегия.

21:44. Дал интервью Виктор Дурасович, победитель первого матча.

21:43. Фотогалерея: Виталий Сачко.

21:30. Рууд подает: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. И забрал сет. Норвегия, 5:1. Шансов мало.

21:37. Кажется, Каспер Рууд хочет вызвать на корт физио. Что-то с пальцем. Видимо, небольшая проблема.

21:36. Сачко немного подсел: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. И брейк. Норвегия, 4:1.

21:34. Напомним, Каспер Рууд вышел из группы в Итоговом турнире ATP и дошел до 1/2 финала. Игрок из топ-10.

21:32. Рууд удержал свою подачу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм. Норвегия, 3:1.

21:28. Виталий Сачко продолжает борьбу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм для украинца. 2:1. Норвегия.

21:26. Тем временем, Илья Марченко дал пресс-конференцию, где рассказал о причинах поражения:

21:25. «Ми приїхали, щоб перемогти», – слышно с трибун.

21:24. Очень похожий сценарий на развитие первого матча, где проиграл Марченко. Тот же счет.

21:23. Каспер Рууд набрал крейсерский ход: 15:0, 30:0, 40:0, Гейм. 2:0 в пользу норвежца.

21:20. Второй сет начинается подачей Сачко: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, Брейк. 1:0, Норвегия.

21:17. Норвежец Каспер Рууд выиграл первый сет у Виталия Сачко. Украинец не реализовал три брейк-поинта в последнем гейма.

21:14. Украинцу надо отыгрываться. Подача Рууда: 0:15, 0:30, 0:40. Три брейк-поинта! 15:40, 30:40. Ровно. Отыграно три БП. Больше. И сет, 6:3. Подача спасла норвежца.

21:08. Подача Сачко: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. И снова брейк. Норвегия, 5:3.

21:03. Рууд подает в 7-м гейме. 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк! Молодец, Виталий. 4:3.

20:55. Дебютант Кубка Дэвиса Виталий Сачко вышел подавать. 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И увы, Рууд делает брейк. Норвегия, 4:2.

20:53. Пока что идет равная борьба. Норвегия подает:15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Удержал Рууд подачу, 3:2.

20:49. Сачко в работе: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Гейм. Ничья, 2:2. Пока без брейков.

20:44. На подаче Рууда борьба: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, Больше. Норвегия, 2:1.

20:40. Сачко подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 1:1.

20:35. Матч начался с подачи Рууда: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. 1:0, Рууд взял свою подачу.

20:31. Игроки провели разминку.

20:30. Второй матч: Каспер Рууд – Виталий Сачко

Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Дурасович - Марченко, матчбол

20:03. Подача Норвегии на матч: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Два матчбола. 40:30. И матч, сухой сет, 6:0.

20:00. Марченко на подаче: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Скрытые матчболы даже. И гейм, 5:0. Что за дела?

19:58. У Дурасовича уже несколько раз невероятные линии проходили, это его день. Норвежец как на крыльях.

19:57. Виктор Дурасович уверен в себе: 15:0, 30:0, 40:0. И эйс. Норвегия 4:0. Без шансов.

19:55. Пока все очень печально. Сачко уже пошел готовиться к своему матчу.

ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина

19:52. Подача Марченко: 0:15. 0:30, удар в сетку. Тяжелая ситуация. 0:40. Кошмар, три БП. Продул подачу под ноль. Норвегия, 3:0.

19:50. На подаче Дурасович: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. И гейм. Норвегия, 2:0.

19:47. Наши болельщики кричат «Украина – вперед», а норвежцы вместо «вперед» подкрикивают «Норвей». Очень прикольно выходит.

19:45. Второй сет. На подаче Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, Илье не повезло. 30:30, 30:40. БП. И брейк. Плохой старт второго сета. Норвегия, 1:0.

ВИДЕО Sport.ua. Дурасович - Марченко, реакция трибун на выигрыш Норвегией 1-го сета

19:42. Первый сет матча между Дурасовичем и Марченко завершился в пользу норвежца, 6:3.

19:38. Теперь Илье нужен брейк. Подача Норвегии: 15:0, 15:15. 15:30, двойная ошибка. 15:40, два брейк-поинта. 30:40. Ровно, увы, отыграны два БП. Больше. Сетбол. И сет, 6:3 в пользу Норвегии.

19:36. Марченко нужно брать свою подачу. 15:0, 30:0. 40:0, первый эйс! Гейм. 5:3.

ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина

19:33. Дурасович не дает шансов: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 5:2 для Норвегии.

19:31. Илья на подаче: 15:0, 30:0, 40:0. И взял бістро гейм под ноль. Норвегия впереди, 4:2.

19:28. Пока что Дурасович выглядит на корте получше.

19:26. Дурасович на подаче: 15:0, 30:0, 40:0, мощная первая подача. Легкий гейм для Норвегии, 4:1.

19:22. Подает Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, атакует Дурасович с приема. 15:40, досадная ошибка. Илья очень нервничает. Два брейк-поинта. 30:40. Ровно! Больше. Ура, первый гейм взят Украиной! Норвегия, 3:1.

19:19. Илья, пора собраться и начать входить в матч.

19:15. На подаче Дурасович: 15:0. Илья в аут. 30:0. 30:15. 40:15, мощная первая подача. И гейм Норвегии, 3:0.

19:12. Подает Марченко. 15:0. Первая что-то не проходит. 15:15. Нервничает Илья. 15:30. 15:40. Двойной брейк-поинт. Увы, двойная ошибка. Норвегия ведет 2:0.

19:10. Первый гейм. Подает норвежец. 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Дурасович взял подачу. 1:0.

19:09. Начало матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко

19:07. Когда украинский гимн играл, то норвежцы потупили секунд 10, а потом все встали.

19:06. Фотографии с церемонии перед матчем.

19:05. На кортах есть одна трибуна. Около 200 зрителей. Украинских болельщиков – человек 15.

19:04. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.

19:02. Теннисисты проводят разминку.

19:00. Первый матч: Виктор Дурасович – Илья Марченко

Путь к матчу

В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0).

Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку.

Состав сборной Украины:

Илья Марченко (163 / 880)

Сергей Стаховский (216 / 142)

Виталий Сачко (237 / 183)

Алексей Крутых (382 / 441)

Денис Молчанов (– / 93)

Капитан – Андрей Медведев

Состав сборной Норвегии:

Каспер Рууд (8 / 177)

Виктор Дурасович (340 / 438)

Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)

Андреа Петрович (1835 / 2246)

Герман Хойераал (– / 2472)

Капитан – Андерс Хасет

Указаны одиночный и парный рейтинги.

Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.

Расписание матчей

26 ноября, 19:00

Матч 1: Дурасович – Марченко

Матч 2: Рууд – Сачко

27 ноября, 15:00