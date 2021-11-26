Норвегия – Украина – 1:0. Рууд – Сачко – 6:3. Текстовая трансляция. LIVE

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Кубок Дэвиса 2021
Норвегия – Украина – 1:0
День 1, 26.11.2021
- 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
- 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3
События матча
21:30. Рууд подает: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30.
21:37. Кажется, Каспер Рууд хочет вызвать на корт физио. Что-то с пальцем. Видимо, небольшая проблема.
21:36. Сачко немного подсел: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. И брейк. Норвегия, 4:1.
21:34. Напомним, Каспер Рууд вышел из группы в Итоговом турнире ATP и дошел до 1/2 финала. Игрок из топ-10.
21:32. Рууд удержал свою подачу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм. Норвегия, 3:1.
21:28. Виталий Сачко продолжает борьбу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм для украинца. 2:1. Норвегия.
21:26. Тем временем, Илья Марченко дал пресс-конференцию, где рассказал о причинах поражения:
21:25. «Ми приїхали, щоб перемогти», – слышно с трибун.
21:24. Очень похожий сценарий на развитие первого матча, где проиграл Марченко. Тот же счет.
21:23. Каспер Рууд набрал крейсерский ход: 15:0, 30:0, 40:0, Гейм. 2:0 в пользу норвежца.
21:20. Второй сет начинается подачей Сачко: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, Брейк. 1:0, Норвегия.
21:17. Норвежец Каспер Рууд выиграл первый сет у Виталия Сачко. Украинец не реализовал три брейк-поинта в последнем гейма.
21:14. Украинцу надо отыгрываться. Подача Рууда: 0:15, 0:30, 0:40. Три брейк-поинта! 15:40, 30:40. Ровно. Отыграно три БП. Больше. И сет, 6:3. Подача спасла норвежца.
21:08. Подача Сачко: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. И снова брейк. Норвегия, 5:3.
21:03. Рууд подает в 7-м гейме. 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк! Молодец, Виталий. 4:3.
20:55. Дебютант Кубка Дэвиса Виталий Сачко вышел подавать. 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И увы, Рууд делает брейк. Норвегия, 4:2.
20:53. Пока что идет равная борьба. Норвегия подает:15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Удержал Рууд подачу, 3:2.
20:49. Сачко в работе: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Гейм. Ничья, 2:2. Пока без брейков.
20:44. На подаче Рууда борьба: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, Больше. Норвегия, 2:1.
20:40. Сачко подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 1:1.
20:35. Матч начался с подачи Рууда: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. 1:0, Рууд взял свою подачу.
20:31. Игроки провели разминку.
20:30. Второй матч: Каспер Рууд – Виталий Сачко
Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Дурасович - Марченко, матчбол
20:03. Подача Норвегии на матч: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Два матчбола. 40:30. И матч, сухой сет, 6:0.
20:00. Марченко на подаче: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Скрытые матч-болы даже. И гейм, 5:0. Что за дела?
19:58. У Дурасовича уже несколько раз невероятные линии проходили, это его день. Норвежец как на крыльях.
19:57. Виктор Дурасович уверен в себе: 15:0, 30:0, 40:0. И эйс. Норвегия 4:0. Без шансов.
19:55. Пока все очень печально. Сачко уже пошел готовиться к своему матчу.
ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина
19:52. Подача Марченко: 0:15. 0:30, удар в сетку. Тяжелая ситуация. 0:40. Кошмар, три БП. Продул подачу под ноль. Норвегия, 3:0.
19:50. На подаче Дурасович: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. И гейм. Норвегия, 2:0.
19:47. Наши болельщики кричат «Украина – вперед», а норвежцы вместо «вперед» подкрикивают «Норвей». Очень прикольно выходит.
19:45. Второй сет. На подаче Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, Илье не повезло. 30:30, 30:40. БП. И брейк. Плохой старт второго сета. Норвегия, 1:0.
ВИДЕО Sport.ua. Дурасович - Марченко, реакция трибун на выигрыш Норвегией 1-го сета
19:42. Первый сет матча между Дурасовичем и Марченко завершился в пользу норвежца, 6:3.
19:38. Теперь Илье нужен брейк. Подача Норвегии: 15:0, 15:15. 15:30, двойная ошибка. 15:40, два брейк-поинта. 30:40. Ровно, увы, отыграны два БП. Больше. Сетбол. И сет, 6:3 в пользу Норвегии.
19:36. Марченко нужно брать свою подачу. 15:0, 30:0. 40:0, первый эйс! Гейм. 5:3.
ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина
19:33. Дурасович не дает шансов: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 5:2 для Норвегии.
19:31. Илья на подаче: 15:0, 30:0, 40:0. И взял бістро гейм под ноль. Норвегия впереди, 4:2.
19:28. Пока что Дурасович выглядит на корте получше.
19:26. Дурасович на подаче: 15:0, 30:0, 40:0, мощная первая подача. Легкий гейм для Норвегии, 4:1.
19:22. Подает Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, атакует Дурасович с приема. 15:40, досадная ошибка. Илья очень нервничает. Два брейк-поинта. 30:40. Ровно! Больше. Ура, первый гейм взят Украиной! Норвегия, 3:1.
19:19. Илья, пора собраться и начать входить в матч.
19:15. На подаче Дурасович: 15:0. Илья в аут. 30:0. 30:15. 40:15, мощная первая подача. И гейм Норвегии, 3:0.
19:12. Подает Марченко. 15:0. Первая что-то не проходит. 15:15. Нервничает Илья. 15:30. 15:40. Двойной брейк-поинт. Увы, двойная ошибка. Норвегия ведет 2:0.
19:10. Первый гейм. Подает норвежец. 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Дурасович взял подачу. 1:0.
19:09. Начало матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко
19:07. Когда украинский гимн играл, то норвежцы потупили секунд 10, а потом все встали.
19:06. Фотографии с церемонии перед матчем.
19:05. На кортах есть одна трибуна. Около 200 зрителей. Украинских болельщиков – человек 15.
19:04. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.
19:02. Теннисисты проводят разминку.
19:00. Первый матч: Виктор Дурасович – Илья Марченко
Путь к матчу
В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0).
Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку.
Состав сборной Украины:
- Илья Марченко (163 / 880)
- Сергей Стаховский (216 / 142)
- Виталий Сачко (237 / 183)
- Алексей Крутых (382 / 441)
- Денис Молчанов (– / 93)
- Капитан – Андрей Медведев
Состав сборной Норвегии:
- Каспер Рууд (8 / 177)
- Виктор Дурасович (340 / 438)
- Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)
- Андреа Петрович (1835 / 2246)
- Герман Хойераал (– / 2472)
- Капитан – Андерс Хасет
Указаны одиночный и парный рейтинги.
Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.
Расписание матчей
26 ноября, 19:00
- Матч 1: Дурасович – Марченко
- Матч 2: Рууд – Сачко
27 ноября, 15:00
- Матч 3: Рууд / Дурасович – Молчанов / Стаховский
- Матч 4: Рууд – Марченко
- Матч 5: Дурасович – Сачко
Николай Степанюк, Sport.ua
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