Норвегия – Украина – 1:0. Дурасович – Марченко. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за событиями теннисного матча в Осло 26 ноября в 19:00

  • 26.11.2021 19:00
  • 3480 просмотров
  • 9 комментариев
Норвегия – Украина – 1:0. Дурасович – Марченко. Текстовая трансляция. LIVE
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26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 1:0

День 1

  • Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
  • Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко

События матча

Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

20:03. Подача Норвегии на матч: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Два матчбола. 40:30. И матч, сухой сет, 6:0.

20:00. Марченко на подаче: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Скрытые матч-болы даже. И гейм, 5:0. Что за дела?

19:58. У Дурасовича уже несколько раз невероятные линии проходили, это его день. Норвежец как на крыльях.

19:57. Виктор Дурасович уверен в себе: 15:0, 30:0, 40:0. И эйс. Норвегия 4:0. Без шансов.

19:55. Пока все очень печально. Сачко уже пошел готовиться к своему матчу.

ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина

 

19:52. Подача Марченко: 0:15. 0:30, удар в сетку. Тяжелая ситуация. 0:40. Кошмар, три БП. Продул подачу под ноль. Норвегия, 3:0.

19:50. На подаче Дурасович: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. И гейм. Норвегия, 2:0.

19:47. Наши болельщики кричат «Украина – вперед», а норвежцы вместо «вперед» подкрикивают «Норвей». Очень прикольно выходит.

19:45. Второй сет. На подаче Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, Илье не повезло. 30:30, 30:40. БП. И брейк. Плохой старт второго сета. Норвегия, 1:0.

ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина

 

19:42. Первый сет матча между Дурасовичем и Марченко завершился в пользу норвежца, 6:3.

19:38. Теперь Илье нужен брейк. Подача Норвегии: 15:0, 15:15. 15:30, двойная ошибка. 15:40, два брейк-поинта. 30:40. Ровно, увы, отыграны два БП. Больше. Сетбол. И сет, 6:3 в пользу Норвегии.

19:36. Марченко нужно брать свою подачу. 15:0, 30:0. 40:0, первый эйс! Гейм. 5:3.

19:33. Дурасович не дает шансов: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 5:2 для Норвегии.

19:31. Илья на подаче: 15:0, 30:0, 40:0. И взял бістро гейм под ноль. Норвегия впереди, 4:2.

19:28. Пока что Дурасович выглядит на корте получше.

19:26. Дурасович на подаче: 15:0, 30:0, 40:0, мощная первая подача. Легкий гейм для Норвегии, 4:1.

19:22. Подает Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, атакует Дурасович с приема. 15:40, досадная ошибка. Илья очень нервничает. Два брейк-поинта. 30:40. Ровно! Больше. Ура, первый гейм взят Украиной! Норвегия, 3:1.

19:19. Илья, пора собраться и начать входить в матч.

19:15. На подаче Дурасович: 15:0. Илья в аут. 30:0. 30:15. 40:15, мощная первая подача. И гейм Норвегии, 3:0.

19:12. Подает Марченко. 15:0. Первая что-то не проходит. 15:15. Нервничает Илья. 15:30. 15:40. Двойной брейк-поинт. Увы, двойная ошибка. Норвегия ведет 2:0.

19:10. Первый гейм. Подает норвежец. 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Дурасович взял подачу. 1:0.

19:09. Начало матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко

19:07. Когда украинский гимн играл, то норвежцы потупили секунд 10, а потом все встали.

19:06. Фотографии с церемонии перед матчем.

19:05. На кортах есть одна трибуна. Около 200 зрителей. Украинских болельщиков – человек 15.

19:04. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.

19:02. Теннисисты проводят разминку.

19:00. Первый матч: Виктор Дурасович – Илья Марченко

Путь к матчу

В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0).

Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку. 

Состав сборной Украины:

  • Илья Марченко (163 / 880)
  • Сергей Стаховский (216 / 142)
  • Виталий Сачко (237 / 183)
  • Алексей Крутых (382 / 441)
  • Денис Молчанов (– / 93)
  • Капитан – Андрей Медведев

Состав сборной Норвегии:

  • Каспер Рууд (8 / 177)
  • Виктор Дурасович (340 / 438)
  • Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)
  • Андреа Петрович (1835 / 2246)
  • Герман Хойераал (– / 2472)
  • Капитан – Андерс Хасет

Указаны одиночный и парный рейтинги.

Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.

Расписание матчей

26 ноября, 19:00

  • Матч 1: Дурасович – Марченко
  • Матч 2: Рууд – Сачко

27 ноября, 15:00

  • Матч 3: Рууд / Дурасович – Молчанов / Стаховский
  • Матч 4: Рууд – Марченко
  • Матч 5: Дурасович – Сачко

Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 20:03
    +2
    Ещё и баранка от Дурасовича не хватает , полнейший позор дальше просто некуда, не думал что КД так быстро закончится.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 19:57
    +2
    Все вот и конец нашей, в первом же матче, не понимаю зачем выходил Илья, если не готов на 100%, вышел бы Сергей мог и выиграть, а так теперь Сергею придётся завтра тащит сборную, что мало вероятно!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 20:08
    +1
    Ребят, это пизд.. получит баранку от сопернику который проиграет 600-й и хуже, даже ничего не хочется говорить........
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 20:11
    0
    Единственный вариант, щяс ставить Сергея, а что терять нам уже нечего, завтра после пары не думаю что будет готов играть!
    Ссылка
    sirjoga
    online
    sirjoga, 26.11.2021 20:04
    0
    Нормально Марченко сыграл, только в одном сете 6:0
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 19:59
    0
    Еще и неудобная ситуация для Сергея, после пары играть сразу одиночку, думаю смотреть дальше КД нет смысла, а Сергею пора завершать карьеру!
    Ссылка
    brutal2015
    brutal2015, 26.11.2021 19:33
    0
    Ligeros-Partagas, 26.11.2021 17:36
    Андрей Медведев, часом не родственник Даниила Медведева?
    Этих медведей по России и Украине, как собак нерезаных)))
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    Ligeros-Partagas, 26.11.2021 17:36
    -1
    Андрей Медведев, часом не родственник Даниила Медведева?
    Ссылка
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