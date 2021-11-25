С диаметрально противоположными настроениями подходят к пятничному противостоянию соперники. Если «Львов» в минувшем туре одержал свою самую громкую в сезоне победу, то «Мариуполь» – потерпел одно из самых крупных своих поражений в чемпионате.

Львов

Мало кто ставил неделю назад на львовян, но коллектив Олега Дулуба нисколько не стушевался перед «Зарей», переиграв грозных оппонентов – 2:1. Неудивительно, что рулевой «львов» получил приз как лучший тренер тура УПЛ. Ну а главным героем среди футболистов назвали Эрнеста – также по заслугам, ведь в активе бразильца была голевая передача и прострел, после которого у луганчан случился автогол.

Опытный наставник «Львова» на ходу перестраивает команду, постепенно подпуская молодежь (о дебюте Романа Михайлива мы говорили еще на прошлой неделе) и без сантиментов прощаясь с лидерами. Так, в поединке с «Зарей» даже в заявку не попал Альваро, что прокомментировал сам Олег Дулуб: «В любой команде ни один футболист не может быть выше команды. Я сказал это игрокам в преддверии матча. Если игрок противопоставит себя команде, ему не место в этой команде. На мой взгляд, лучше делать акцент на местных исполнителей, которые будут соревноваться за эмблему клуба, которые будут отдаваться игре. Будущее все покажет».

Мариуполь

Несмотря на уже давно неприличное количество поражений, приазовцы практически во всех играх отличались боевитостью, редко уступая с крупным счетом. Однако, с «Ворсклой» (1:5) подопечные Остапа Маркевича сыграли точно не лучшим образом – особенно, что касается обороны. При этом, любопытно, что свой единственный гол «Мариуполь» забил уже играя в меньшинстве. Кстати, точный удар в «домик» голкиперу от Дмитрия Топалова вышел очень симпатичным – впрочем, как и ассист Дмитрия Мишнева.

«Багаж» набранных очков вынуждает тренерский штаб команды активно заниматься поиском «свежей крови», о чем после визита в Полтаву четко заявил Остап Маркевич. «Зимой нам нужно усиление. Причем кардинальное. Это все понимают. Надеюсь, что руководство тоже. Мы об этом уже говорили. Будем смотреть на Европу и Южную Америку. На Украину тоже будем смотреть», – заявил специалист, ранее и сам подававший в отставку.

Статистика встреч

Уже четвертый сезон соперничают команды, и только в прошлом чемпионате «Львов» впервые в истории обыграл «Мариуполь». Зато – сразу в гостях! Матч тогда завершился со счетом 1:2, а у гостей отличились Дмитрий Семенив и Энес Махмутович. Ворота львовян поразил уже упоминавшийся Топалов. В остальных десяти встречах команд «Львов» шесть раз проиграл и четыре раза свел поединки вничью.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Турбаевский, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Вьюнник.

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Якимец, Политыло, Эрнест, Ременяк, Грысьо, Довгий, Шина.

Прогноз на противостояние

Не таким безнадежным, как по положению в турнирной таблице, по самой игре выглядит «Мариуполь». С учетом традиции успешно играть против «Львова», наш прогноз – как минимум ничья для приазовцев в предстоящем поединке.

26 ноября, пятница