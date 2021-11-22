ВАЦКО: «Почему Черноморец играет с Рухом 4:3, а с Динамо не играет?»

Специалист – о разгромном поражении «моряков» от чемпиона Украины

  • 22.11.2021 12:55
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ВАЦКО: «Почему Черноморец играет с Рухом 4:3, а с Динамо не играет?»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» видит этих футболистов потом в своем составе, или им можно уже подписывать постоянный контракт с «Черноморцем»? Переносы матчей говорят об отношении «Черноморца», «Миная», «Мариуполя» к своим собственным болельщикам. Я хочу понять роль клубов Премьер-лиги, президентов Премьер-лиги. Как они к этому относятся? Почему вы не соберетесь и не скажете, что это комедия? Почему «Черноморец» играет с «Рухом» 4:3, а с «Динамо» не играет?» - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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