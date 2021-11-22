Мало били и плохо боролись. Как Дженоа играл против Ромы (статистика)

Накануне в Италии в 13-м туре Серии А состоялся тренерский дебют Андрея Шевченко в «Дженоа». Команда украинца на своем поле уступила «Роме» Жозе Моуриньо со счетом 0:2.
Соперник «грифонов» больше владел мячом, чаще бил по воротам, значительно лучше проявил себя в единоборствах и интенсивнее прессинговал.
|
|
Дженоа
|
Рома
|
Владение мячом
|
42%
|
58%
|
xG – ожидаемые голы
|
0,17
|
1,67
|
Удары / в створ
|
2 / 1
|
15 / 3
|
Передачи / точные
|
379 / 88%
|
546 / 89%
|
Единоборства / выигранные
|
173 / 37%
|
173 / 60%
|
Позиционные атаки / с ударами
|
14 / 2
|
28 / 8
|
Контратаки / с ударами
|
0
|
4 / 2
|
Единоборства в атаке / выигранные
|
60 / 35%
|
57 / 58%
|
Единоборства в обороне / выигранные
|
57 / 42%
|
60 / 65%
|
Процент длинных передач
|
12,7
|
8,4
|
PPDA – интенсивность прессинга
|
20,56
|
11,27
Стоит отметить, что с единоборствами у «Дженоа» в этом поединке был настоящий провал – команда Шевченко выиграла только 37% дуэлей, проиграв практически всю борьбу на чужой половине поля.
Победу команде Моуриньо принес вышедший на 75-й минуте на замену Феликс Афена-Гьян, оформивший дубль.
Источник — Wyscout
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