Мало били и плохо боролись. Как Дженоа играл против Ромы (статистика)

Команда Шевченко уступила в дебютном матче украинца со счетом 0:2

  • 22.11.2021 08:58
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Мало били и плохо боролись. Как Дженоа играл против Ромы (статистика)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне в Италии в 13-м туре Серии А состоялся тренерский дебют Андрея Шевченко в «Дженоа». Команда украинца на своем поле уступила «Роме» Жозе Моуриньо со счетом 0:2.

Соперник «грифонов» больше владел мячом, чаще бил по воротам, значительно лучше проявил себя в единоборствах и интенсивнее прессинговал.

 

Дженоа

Рома

Владение мячом

42%

58%

xG – ожидаемые голы

0,17

1,67

Удары / в створ

2 / 1

15 / 3

Передачи / точные

379 / 88%

546 / 89%

Единоборства / выигранные

173 / 37%

173 / 60%

Позиционные атаки / с ударами

14 / 2

28 / 8

Контратаки / с ударами

0

4 / 2

Единоборства в атаке / выигранные

60 / 35%

57 / 58%

Единоборства в обороне / выигранные

57 / 42%

60 / 65%

Процент длинных передач

12,7

8,4

PPDA – интенсивность прессинга

20,56

11,27

Стоит отметить, что с единоборствами у «Дженоа» в этом поединке был настоящий провал – команда Шевченко выиграла только 37% дуэлей, проиграв практически всю борьбу на чужой половине поля.

Wyscout

Победу команде Моуриньо принес вышедший на 75-й минуте на замену Феликс Афена-Гьян, оформивший дубль.

Источник — Wyscout

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