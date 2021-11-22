Мало били и плохо боролись. Как Дженоа играл против Ромы (статистика)

Накануне в Италии в 13-м туре Серии А состоялся тренерский дебют Андрея Шевченко в «Дженоа». Команда украинца на своем поле уступила «Роме» Жозе Моуриньо со счетом 0:2.

Соперник «грифонов» больше владел мячом, чаще бил по воротам, значительно лучше проявил себя в единоборствах и интенсивнее прессинговал.

Дженоа Рома Владение мячом 42% 58% xG – ожидаемые голы 0,17 1,67 Удары / в створ 2 / 1 15 / 3 Передачи / точные 379 / 88% 546 / 89% Единоборства / выигранные 173 / 37% 173 / 60% Позиционные атаки / с ударами 14 / 2 28 / 8 Контратаки / с ударами 0 4 / 2 Единоборства в атаке / выигранные 60 / 35% 57 / 58% Единоборства в обороне / выигранные 57 / 42% 60 / 65% Процент длинных передач 12,7 8,4 PPDA – интенсивность прессинга 20,56 11,27

Стоит отметить, что с единоборствами у «Дженоа» в этом поединке был настоящий провал – команда Шевченко выиграла только 37% дуэлей, проиграв практически всю борьбу на чужой половине поля.

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Победу команде Моуриньо принес вышедший на 75-й минуте на замену Феликс Афена-Гьян, оформивший дубль.