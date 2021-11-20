19-й тур
Металлист
3 : 0
Олимпик Д
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

50 очков. Металлист разромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге

Харьковчане продолжает разбираться со своими оппонентами по Первой лиге

  • 20.11.2021 20:40
  • 2234 просмотра
  • 14 комментариев
50 очков. Металлист разромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге
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«Металлист» в матче 19-го тура Первой лиги обыграл «Олимпик» со счетом 3:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Первой лиги.

Харьковская команда добралась до отметки в 50 очков, опережая «Кривбасс» на 12 пунктов при игре в запасе у соперника.

Первая лига. 19-й тур

Металлист - Олимпик 3:0
Голы: Пейшото, 31, Банада, 83, Подлепенец, 90

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули (к), Танчик, Пейшото, Риаскос

«Олимпик» (стартовый состав): Рыбак, Дмитренко, Новиков, Ходуля, Мудрык, Цурупин, Заричнюк (к), Яловенко, Нене, Ковбаса, Прядун

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
83' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
31' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 20.11.2021 21:23
    +7
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    Говно это команда за которую ты болеешь. Я не знаю как она называется но мне жаль эту команду за которую болеет такой примитивный организм.
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    24586marrr
    online
    24586marrr, 20.11.2021 21:22
    +5
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:56
    Смотрел весь второй тайм. И не увидел никакого тотального преимущества. Даже олимпик атаковал и заслуженно забил. А когда стараешься а тебя тупо засужуют то боевой дух падает. Тот кто забил с Олимпика торжественно даже поапладировал этому цирку.
    Ну так и статистику посмотри, количество ударов в створ ворот, сколько кто пробил угловых, может зрение улучшится. А по поводу чистого гола согласен - гол был. Вопрос к судьям, а не командам. Посмотри матч сегодняшний Волыни там судья такое чудил сегодня
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    cucumber
    online
    cucumber, 20.11.2021 20:43
    +3
    Молодцы!
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 20.11.2021 21:26
    +2
    Как так ?мухи суркисов ещё не тут )
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 20.11.2021 21:33
    +1
    Владимир Копяк, 20.11.2021 20:48
    Я писал накануне , что Ярославский может спать спокойно перед игрой, можно даже не заряжать арбитров и обойтись одним обедом... Но я оказался не прав, одним обедом не обошлось, Пришлось врбитрам снова в роли клоунов поработать...Я бы на месте Ярославского запретил бы трансляцию матчей Металлиста, меньше народа бы видело этот судейский беспредел
    С вашим больным воображением, вам гражданин советовал бы посетить психиатра. боюсь что диагноз будет неутешительным. И это касается не только этого комментария. Давно читаю ваши опусы, один глупее другого.Нельзя же быть таким примитивным, каждый раз про Металлист одно и тоже. Впрочем человеку с таким диагнозом это простительно
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 21:33
    +1
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:56
    Смотрел весь второй тайм. И не увидел никакого тотального преимущества. Даже олимпик атаковал и заслуженно забил. А когда стараешься а тебя тупо засужуют то боевой дух падает. Тот кто забил с Олимпика торжественно даже поапладировал этому цирку.
    Поаплодировал не тот кто забил. Вот так ты смотрел.
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 20:51 (изменен)
    +1
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    "Случайно посмотрел игру"... и заметил только этот эпизод. Но не заметил полное преимущество одной из команд.
    Да, Олимпик забил чистый гол, судья ошибся, VAR в пердиве нет. Но подумай, нужны ли Металлисту такие "подарки"? Чтоб хейтерам вроде тебя было о чём поговорить? Бред.
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    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 21:46
    0
    Есть новый куратор судей и старый глава комитета.
    Разберутся и все скажут.
    Двойной оклад теперь у итальянцев .
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 20.11.2021 21:37
    0
    avtv5555, 20.11.2021 21:23
    Говно это команда за которую ты болеешь. Я не знаю как она называется но мне жаль эту команду за которую болеет такой примитивный организм.
    Дырка Суркиса, убогая, его ФК. Тут нечему удивляться.
    С победой Металлист! С Победой Харьков ждём в сл.сезоне матч 2-х лучших клубов: Шахтер - Металлист
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    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 20.11.2021 21:35 (изменен)
    0
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    ,,Металлист,,имел тотальное преимущество,если не заметил посмотри всю статистику,и никаким образом не может повлиять чтоб судьи не делали ошибок.,Но со своей стороны стремление к чужим воротам до последнего команда обеспечила даже прие счёте 3:0 атакующий футбол до последнего.,,Олимпик,,старался немного ожил в середине второго тайма,но из-за одного случайного гола и судейской ошибки называть ,,Металлист,,го..ом надо быть просто при....ым..
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    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:56
    -2
    Vladdal, 20.11.2021 20:51
    "Случайно посмотрел игру"... и заметил только этот эпизод. Но не заметил полное преимущество одной из команд.
    Да, Олимпик забил чистый гол, судья ошибся, VAR в пердиве нет. Но подумай, нужны ли Металлисту такие "подарки"? Чтоб хейтерам вроде тебя было о чём поговорить? Бред.
    Смотрел весь второй тайм. И не увидел никакого тотального преимущества. Даже олимпик атаковал и заслуженно забил. А когда стараешься а тебя тупо засужуют то боевой дух падает. Тот кто забил с Олимпика торжественно даже поапладировал этому цирку.
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    Maks Shou
    Maks Shou, 20.11.2021 21:15
    -3
    Експерти просто кл...ни, правильно забитий гол просто...промовчали. Ну таке, ну бува. Тільки чогось в одні ворота. Макаронник виїде мільярдером з цього дна по любому. Дуже чекаю позбавлення виступу цих вєлікіх в єврокубках, а воно до того йде. Павелко про...жна тряпка.
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    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    -5
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 20.11.2021 20:48 (изменен)
    -6
    Я писал накануне , что Ярославский может спать спокойно перед игрой, можно даже не заряжать арбитров и обойтись одним обедом... Но я оказался не прав, одним обедом не обошлось, Пришлось врбитрам снова в роли клоунов поработать...Я бы на месте Ярославского запретил бы трансляцию матчей Металлиста, меньше народа бы видело этот судейский беспредел
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