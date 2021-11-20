50 очков. Металлист разромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге

«Металлист» в матче 19-го тура Первой лиги обыграл «Олимпик» со счетом 3:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Первой лиги.

Харьковская команда добралась до отметки в 50 очков, опережая «Кривбасс» на 12 пунктов при игре в запасе у соперника.

Первая лига. 19-й тур

Металлист - Олимпик 3:0

Голы: Пейшото, 31, Банада, 83, Подлепенец, 90

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули (к), Танчик, Пейшото, Риаскос

«Олимпик» (стартовый состав): Рыбак, Дмитренко, Новиков, Ходуля, Мудрык, Цурупин, Заричнюк (к), Яловенко, Нене, Ковбаса, Прядун