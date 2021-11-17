Месси забить не сумел. Аргентина и Бразилия разошлись миром

Сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью (0:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Форвард хозяев поля Лионель Месси отыграл на поле весь матч, но забить не сумел.

Сборные Колумбии и Парагвая тоже не забили голов друг другу. Сборная Перу обыграла Венесуэлу на выезде (2:1).

Бразильцы лидируют, набрав 35 очков. Аргентина занимает второе место (29 очков). Обе команды досрочно вышли в финальный раунд ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022 по футболу

Южная Америка, 14-й тур

Боливия – Уругвай – 3:0

Голы: Арсе, 29, 79, Морено, 45.

Перу – Венесуэла – 1:2

Голы: Мачис, 52 – Лападула, 18, Куэва, 65.

Колумбия – Парагвай – 0:0

Аргентина – Бразилия – 0:0

Чили – Эквадор – 0:2

Голы: Эступиан, 9, Кайседо, 90+3.

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022