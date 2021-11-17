Месси забить не сумел. Аргентина и Бразилия разошлись миром

Сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью (0:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022.
Форвард хозяев поля Лионель Месси отыграл на поле весь матч, но забить не сумел.
Сборные Колумбии и Парагвая тоже не забили голов друг другу. Сборная Перу обыграла Венесуэлу на выезде (2:1).
Бразильцы лидируют, набрав 35 очков. Аргентина занимает второе место (29 очков). Обе команды досрочно вышли в финальный раунд ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022 по футболу
Южная Америка, 14-й тур
Боливия – Уругвай – 3:0
Голы: Арсе, 29, 79, Морено, 45.
Перу – Венесуэла – 1:2
Голы: Мачис, 52 – Лападула, 18, Куэва, 65.
Колумбия – Парагвай – 0:0
Аргентина – Бразилия – 0:0
Чили – Эквадор – 0:2
Голы: Эступиан, 9, Кайседо, 90+3.
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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