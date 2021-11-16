Во вторник, 16 октября, в 21:45, в Хельсинки состоится матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Финляндия будет принимать Францию.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финляндия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Источник — Sport.ua
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