Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеообзор первого тайма.