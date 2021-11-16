Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеообзор первого тайма.
Источник — Sport.ua
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