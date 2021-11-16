УКРАИНА U21
2 : 1
Сербия U21
16.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Выстраданная победа. Сборная Украины U21 в нервном матче обыграла Сербию

Команда Руслана Ротаня вырвала победу у сербов

  • 16.11.2021 19:53
  • 8868 просмотров
  • 25 комментариев
Выстраданная победа. Сборная Украины U21 в нервном матче обыграла Сербию
© УАФ

Молодежная сборная Украины в рамках отборочного турнира чемпионата Европы на «Арене Львов» встречалась с командой Сербии.

Уже на 1-й минуте матча «сине-желтые» нащупали слабое место на правом фланге обороны соперников, когда Мудрик продемонстрировал свои спринтерские качества. Именно отсюда вскоре зародилась голевая атака: Трубин длинной передачей запустил в прорыв Мудрика, который сделал передачу в центр штрафной. Там был абсолютно один Крыськив, точным ударом забивший свой третий гол в текущем отборочном турнире.

А дальше сказалась главная проблема нынешней молодежной сборной Украины – реализация. Точнее, ее отсутствие. Дважды из выгодных позиций неточно пробивал Крыськив, а Вивчаренко и Сыч не сумели пробить голкипера Сербии. Венцом упущенных возможностей стал нереализованный пенальти в концовке тайма. Крыськива сбили в штрафной, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а Гордич справился с ударом Бондаренко.


Фото - УАФ

Сербы до перерыва запомнились несколькими перспективными навесами, но по-настоящему опасных голевых возможностей у наших ворот они не создали. Тем не менее, минимальное преимущество не придавало особой уверенности в благоприятном для нас итоге противостояния, несмотря на уверенную игру подопечных Ротаня. Такое мы уже проходили, правда?

После перерыва украинцы начали действовать более осторожно, периодически создавая опасные моменты у ворот соперников. И не реализовывая их. Особенно был близок к успеху Вивчаренко, который под острым углом выходил «на свидание» с голкипером и не забил.

То, чего мы, откровенно скажем, боялись, таки произошло. Сербы забили, причем сделали это после ввода аута. К счастью, реакция нашей команды была моментальной, и через несколько минут Судаков нанес удар точно в угол. Далее были нервная концовка, шесть компенсированных минут и долгожданный финальный свисток.

Сборная Украины закрепилась на втором месте группы и продолжит бороться за выход на чемпионат Европы в марте следующего года.

Отборочный турнир молодежного Евро-2023. Группа Н.

Украина U21 – Сербия U21 – 2:1

Крыськив (9), Судаков (81) – С.Митрович (78)

На 45+1-й минуте Бондаренко не реализовал пенальти (вратарь)

Крыськив (59), Кухаревич (88), Михайленко (92) – Милосавлевич (23), Шехович (44), Станич (45), Маркович (61), Эракович (73)

Украина U21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Крыськив (Желизко, 71), Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82), Судаков (Очеретько, 83).

Сербия U21: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич (Джерлек, 67), Топич (Милованович, 83), Милосавлевич (Лукич, 46), Стеванович (С.Митрович, 67), Тедич, Пантович (Ступаревич, 46).

Арбитр: Адам Форкош (Венгрия)

«Арена Львов» (Львов, Украина)

УКРАИНА U21 - СЕРБИЯ U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 16.11.2021 19:55
    +10
    Играли неплохо, но на фиг валидол в матче где счет должен был быть 3:1 или 4:1, тренер физручиньо
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    Mad__M@x_
    Mad__M@x_, 16.11.2021 19:58
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Победа это хорошо ,состав лучше не придумаешь ,ну лучше вообще без тренера играть чем с этим недофизруком ротанем
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    Spectra
    Spectra, 16.11.2021 19:57
    +6
    Что основная, что молодежка, куча моментов, но реализацию нулевая, врядли нас сдвинуть со 2 место, просто некому!
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    Alex86 1
    Alex86 1, 16.11.2021 20:01
    +3
    kortizol, 16.11.2021 19:57
    а нафиг вы болеете за молодёжку? вы ещё за юниоров начните болеть потому у нас футболисты и деревья, потому как общий результат ставится превыше развития футболиста.
    То есть если результат будет +, то они станут недоразвитыми, а если негативный то вырастут в топов? Не понимаю чего.
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 16.11.2021 19:59
    +2
    Пора взрослеть... 35 тысяч моментов и опять нервная концовка
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    zzg77
    online
    zzg77, 16.11.2021 19:59
    +2
    Ротаня на мыло, долой бездаря!!!!!
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    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 16.11.2021 20:02
    +1
    Так а страдали только болельщики, которым хотелось много голов в туда.
    А парни отыгрались за 3 минуты и страдали опять сербы.
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    zhyr
    zhyr, 16.11.2021 20:58
    0
    Віталій Ткачук, 16.11.2021 20:26
    З обороною біда, а моменти не реалізуємо. В шести матчах - сім забитих, вісім пропущених. Це й національної збірної стосується: пропускаємо від кого завгодно, а забиваєм мало.
    Бо доросла і молодіжна збірні грають за однією концепцією )))
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    Триглав
    online
    Триглав, 16.11.2021 20:49
    0
    Хто бачив состав Франції..... Мбапе Грізман Рабйо
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 20:33
    0
    где там ипаный состав сборной, хочу увидеть Буяльского и Гармаша в старте
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 20:33
    0
    kortizol, 16.11.2021 20:30
    как видишь ты сам сказал что можно перекрутить всё наоборот, чем вы и занимаетесь.
    Потому видимо каждый остаётся при своём мнении
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:17
    0
    Хорошо сыграли благодаря воспитанникам Металла
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.11.2021 20:16
    0
    Це був ключовий матч. Друге місце наше, але Ротаня прийдеться терпіти ще довго).
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 16.11.2021 20:09
    0
    kortizol, 16.11.2021 20:07
    ну а каким ты будешь если станешь боятся пробовать что-то новое? естественно недоразвитым. чем больше тренер сковывает футболиста, тем меньше у футболиста шансов на выпрямление ног. это простейшая психология, и не только в футболе.
    оч притянутое мнение и обоснование тоже, можно и наоборот перекрутить
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 16.11.2021 20:53
    -1
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:40
    Ты клоун или как? я даже не собираюсь об этом спорить
    Бивень,можешь не спорить ,ну профи они стали в Шахтёре !
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:40
    -1
    днище 1927, 16.11.2021 20:39
    бивень,это они тебе сказали ?!
    Ты клоун или как? я даже не собираюсь об этом спорить
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:34
    -1
    kortizol, 16.11.2021 20:32
    докажи
    Они начали свою карьеру в академии Металлиста что тут доказывать это факт
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 20:30
    -1
    Alex86 1, 16.11.2021 20:09
    оч притянутое мнение и обоснование тоже, можно и наоборот перекрутить
    как видишь ты сам сказал что можно перекрутить всё наоборот, чем вы и занимаетесь.
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:30
    -1
    днище 1927, 16.11.2021 20:29
    Благодаря игрокам Шахтёра !
    Воспитал их Металлист
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.11.2021 20:26
    -1
    З обороною біда, а моменти не реалізуємо. В шести матчах - сім забитих, вісім пропущених. Це й національної збірної стосується: пропускаємо від кого завгодно, а забиваєм мало.
    Ссылка
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