Выстраданная победа. Сборная Украины U21 в нервном матче обыграла Сербию

Молодежная сборная Украины в рамках отборочного турнира чемпионата Европы на «Арене Львов» встречалась с командой Сербии.

Уже на 1-й минуте матча «сине-желтые» нащупали слабое место на правом фланге обороны соперников, когда Мудрик продемонстрировал свои спринтерские качества. Именно отсюда вскоре зародилась голевая атака: Трубин длинной передачей запустил в прорыв Мудрика, который сделал передачу в центр штрафной. Там был абсолютно один Крыськив, точным ударом забивший свой третий гол в текущем отборочном турнире.

А дальше сказалась главная проблема нынешней молодежной сборной Украины – реализация. Точнее, ее отсутствие. Дважды из выгодных позиций неточно пробивал Крыськив, а Вивчаренко и Сыч не сумели пробить голкипера Сербии. Венцом упущенных возможностей стал нереализованный пенальти в концовке тайма. Крыськива сбили в штрафной, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а Гордич справился с ударом Бондаренко.



Фото - УАФ

Сербы до перерыва запомнились несколькими перспективными навесами, но по-настоящему опасных голевых возможностей у наших ворот они не создали. Тем не менее, минимальное преимущество не придавало особой уверенности в благоприятном для нас итоге противостояния, несмотря на уверенную игру подопечных Ротаня. Такое мы уже проходили, правда?

После перерыва украинцы начали действовать более осторожно, периодически создавая опасные моменты у ворот соперников. И не реализовывая их. Особенно был близок к успеху Вивчаренко, который под острым углом выходил «на свидание» с голкипером и не забил.

То, чего мы, откровенно скажем, боялись, таки произошло. Сербы забили, причем сделали это после ввода аута. К счастью, реакция нашей команды была моментальной, и через несколько минут Судаков нанес удар точно в угол. Далее были нервная концовка, шесть компенсированных минут и долгожданный финальный свисток.

Сборная Украины закрепилась на втором месте группы и продолжит бороться за выход на чемпионат Европы в марте следующего года.

Отборочный турнир молодежного Евро-2023. Группа Н.

Украина U21 – Сербия U21 – 2:1

Крыськив (9), Судаков (81) – С.Митрович (78)

На 45+1-й минуте Бондаренко не реализовал пенальти (вратарь)

Крыськив (59), Кухаревич (88), Михайленко (92) – Милосавлевич (23), Шехович (44), Станич (45), Маркович (61), Эракович (73)

Украина U21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Крыськив (Желизко, 71), Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82), Судаков (Очеретько, 83).

Сербия U21: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич (Джерлек, 67), Топич (Милованович, 83), Милосавлевич (Лукич, 46), Стеванович (С.Митрович, 67), Тедич, Пантович (Ступаревич, 46).

Арбитр: Адам Форкош (Венгрия)

«Арена Львов» (Львов, Украина)

УКРАИНА U21 - СЕРБИЯ U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА