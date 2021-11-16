Украина U21 – Сербия U21. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился прогнозом на матч молодежной сборной Украины

  • 16.11.2021 04:43
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Украина U21 – Сербия U21. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора молодежного чемпионата Европы-2023 Украина U21 – Сербия U21.

«В своей группе Н мы идем вторыми, отставая на три очка от именитых французов. Но весной в очной встрече, я надеюсь, нам удастся взять реванш в поединке с Францией и сразиться за лидерство в группе.

Сейчас начинается второй круг матчем со сборной Сербии, которую нам удалось победить в гостях со счетом 1:0. Мы все надеемся на повторение успеха в ответном матче. Тем более, в рядах нашей команды есть игроки национальной сборной. Это Анатолий Трубин из «Шахтера», Александр Сирота из «Динамо». Также в молодежной сборной есть Михаил Мудрик и компания. Группа игроков молодежи стучится в дверь национальной сборной. И это очень хорошо!

Не вижу смысла подробно анализировать молодежку Сербии. Но могу сказать, что на Балканах очень хорошо умеют работать с молодежью. Там всегда растут поколения очень хороших футболистов. Это поколение не исключение, но бывает так, что тренеру непросто привести к общему знаменателю сборную. Футболисты собираются на несколько дней. Я могу лишь отметить, что находящиеся на пятом месте талантливые балканские футболисты забили лишь в одном из пяти матчей. Они в четырех матчах ни разу не пробили ворота соперника, хотя сербы имеют очень сильных талантливых игроков. Всем хорошо известно, что лучшие сербские футбольные таланты оперативно оказываются за границей и за определенное время растут у игроков очень высокого уровня. Многие ребята из их сегодняшней сборной принадлежат ряду зарубежных клубов. Они всегда из хороших школ и достаточно талантливы.

Но мы видели, как сборная Сербии попала на чемпионат мира, обыграв недавнего чемпиона Европы национальную команду Португалии в Лиссабоне (2:1).

Да, молодежка сербов не поразила ворота нашей команды и французов. Но они не забили также Фарерам и Северной Македонии. Но это их проблемы. У нас уже очень сильный и качественный атакующий потенциал во главе с Мудриком, Бондаренко, Крискивым, Судаковым, Супрягой, Очеретько, Кухаревичем, Ванатом и другими ребятами. Они все талантливы и амбициозны.

Я лично не сомневаюсь в победе нашей сборной и искренне желаю ей удачи. Ребята на сегодняшний день уже почувствовали вкус победы, многие из них играют в основных составах своих команд. И они довольно успешно играют. Все зависит только от них. Уверен, что у ребят все получится. Искренне желаю им удачи», – сказал Грозный.

Матч Украина U21 – Сербия U21 состоится 16 ноября. Начало встречи в 18:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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