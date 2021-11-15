Группа С. Швейцария едет на ЧМ, Италия отправляется в плей-офф

В последнем туре отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С сборная Швейцарии дома разгромила Болгарию 4:0 и завоевала прямую путевку на мундиаль. Сборная Италии так и не смогла взломать оборону Северной Ирландии – теперь команда Роберто Манчини сыграет в плей-офф. А Северная Ирландия так и не пропустила ни одного гола в домашних матчах отбора.
Северная Ирландия – Италия – 0:0
Швейцария – Болгария – 4:0
Голы: Окафор 48, Варгас 57, Иттен 72, Фройлер 90+1
Турнирная таблица группы С:
Источник — Sport.ua
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Посмотрим!
Давай туда ещё выйдем, а дальше будет видно.
А болгары слились как раз на 0:4, если шо. За шубы.
Вот и БиГ будет наших гонять за просто так.
Так что двое из ларца сразу
3 группы по 4 команды.Парами на вылет и один финал. Ауууууу! Где мы там.
Пускай за честь страны завтра играют.
Этот плей офф поинтересней будет, чем ЧМ по соперникам.
А французам можем только вернуть их же вертолёты.
А французам можем только вернуть их же вертолёты.
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