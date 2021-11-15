Группа С. Швейцария едет на ЧМ, Италия отправляется в плей-офф

В последнем туре отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С сборная Швейцарии дома разгромила Болгарию 4:0 и завоевала прямую путевку на мундиаль. Сборная Италии так и не смогла взломать оборону Северной Ирландии – теперь команда Роберто Манчини сыграет в плей-офф. А Северная Ирландия так и не пропустила ни одного гола в домашних матчах отбора.

Северная Ирландия – Италия – 0:0

Швейцария – Болгария – 4:0

Голы: Окафор 48, Варгас 57, Иттен 72, Фройлер 90+1

Турнирная таблица группы С: