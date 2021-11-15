Швейцария
4 : 0
Болгария
15.11.2021, FT

Группа С. Швейцария едет на ЧМ, Италия отправляется в плей-офф

Чемпионы Европы не сумели взломать оборону Северной Ирландии

  • 15.11.2021 23:45
  • 1322 просмотра
  • 24 комментария
Группа С. Швейцария едет на ЧМ, Италия отправляется в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С сборная Швейцарии дома разгромила Болгарию 4:0 и завоевала прямую путевку на мундиаль. Сборная Италии так и не смогла взломать оборону Северной Ирландии – теперь команда Роберто Манчини сыграет в плей-офф. А Северная Ирландия так и не пропустила ни одного гола в домашних матчах отбора.

Северная Ирландия – Италия – 0:0

Швейцария – Болгария – 4:0
Голы: Окафор 48, Варгас 57, Иттен 72, Фройлер 90+1

Турнирная таблица группы С:

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Максим Максимов
    Максим Максимов, 15.11.2021 23:45
    +13
    А теперь я задам вопрос.... А нам точно надо в стыки?)))))))))))
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 15.11.2021 23:48
    +6
    Максим Максимов, 15.11.2021 23:45
    А теперь я задам вопрос.... А нам точно надо в стыки?)))))))))))
    Конечно! Ещё Нидерланды завтра туда же и нормальная заруба намечается...) а если серьезно, то шансы все ниже и ниже (
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    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 15.11.2021 23:56
    +4
    Швейцарцы как узнали, что с Украиной могут встретиться в стыковых матчах, то так обделались, что с перепугу Италию опередили...
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    adidas777
    adidas777, 15.11.2021 23:52
    +3
    если будем так играть, 15.11.2021 23:50
    Только офф будет в первой же игре
    Не беги поперед батька в пекло, ок?
    Посмотрим!
    Давай туда ещё выйдем, а дальше будет видно.
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    vitaha33
    vitaha33, 15.11.2021 23:48 (изменен)
    +3
    Тепер нам точно пропаде або Португалія або Італія, з Росією нас розводять. Тому шанси не попасти на одну з цих збірних біля 15%
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    brighi10
    online
    brighi10, 15.11.2021 23:48
    +3
    все можна не играть завтра)нах оно надо)
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    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 15.11.2021 23:49
    +2
    Северная Ирландия дома не пропустила в 4-х играх! Сверхмотивированные против чемпиона Европы! Отомстили за Англию из Королевства.
    А болгары слились как раз на 0:4, если шо. За шубы.
    Вот и БиГ будет наших гонять за просто так.
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 16.11.2021 00:03
    +1
    если будем так играть, 16.11.2021 00:00
    Как раз в БиГ наши танки скоро будут нужны одной из трёх их армий.)
    Нужно и французам что нить подогнать тогда ,кальчугу какую небудь
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 15.11.2021 23:59
    +1
    Да уж. Сладкий плей офф будет. Если выйдем завтра туда
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    Nomad
    Nomad, 15.11.2021 23:56
    +1
    Даже если... То РФ среди сеяных.
    Так что двое из ларца сразу
    3 группы по 4 команды.Парами на вылет и один финал. Ауууууу! Где мы там.
    Пускай за честь страны завтра играют.
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 15.11.2021 23:50
    +1
    vitaha33, 15.11.2021 23:48
    Тепер нам точно пропаде або Португалія або Італія, з Росією нас розводять. Тому шанси не попасти на одну з цих збірних біля 15%
    Не точно... Там будет 6 сеянных и 6 несеянных, пока не все известны!
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    adidas777
    adidas777, 15.11.2021 23:48
    +1
    Максим Максимов, 15.11.2021 23:45
    А теперь я задам вопрос.... А нам точно надо в стыки?)))))))))))
    Да, что бы сыграть весной интереснейший турнир!
    Этот плей офф поинтересней будет, чем ЧМ по соперникам.
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 16.11.2021 00:05
    0
    если будем так играть, 16.11.2021 00:04
    Зато у нас 6 ничьих и Словакия нас уже не догонит
    А французам можем только вернуть их же вертолёты.
    Ну в чем то мы первые
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    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 16.11.2021 00:05 (изменен)
    0
    Питання знавцям : чи можливе потрапляння Італії і Португалії в одну групу?
    Ссылка
    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 16.11.2021 00:04 (изменен)
    0
    MAd___KrOT, 16.11.2021 00:03
    Нужно и французам что нить подогнать тогда ,кальчугу какую небудь
    Зато у нас 6 ничьих и Словакия нас уже не догонит
    А французам можем только вернуть их же вертолёты.
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 16.11.2021 00:01 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 15.11.2021 23:59
    Да уж. Сладкий плей офф будет. Если выйдем завтра туда
    Выйдем , 💯% сегодня ,,, в плеоф будем играть сначала или Чехия/Уэльс,а потом с победителем пары шведция Шотландия будет фарт у нас как на евро
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 16.11.2021 00:01
    0
    Но мьі к весне окрепнем и возмужаем....Забарньій станет старше и будет все вьіносить
    Ссылка
    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 16.11.2021 00:00
    0
    MAd___KrOT, 15.11.2021 23:53
    Пройдем плеоф главное верить ,фарт будет и завтра на нашей стороне и при жребии нам в плеоф раз повезло за все время,,,,будет в марте и втрой раз и третий
    Как раз в БиГ наши танки скоро будут нужны одной из трёх их армий.)
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    Empty
    Empty, 15.11.2021 23:57
    0
    Вангую завтра Норвегія виграє .. а турки 3 візьмуть )) і в плей ооф вийде ще Голандія )
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 15.11.2021 23:56
    0
    Да....че то стремньіе стьіки вьіходят....еще судейки будут тянуть более серьезньіе командьі...так что Б и Г...так...разминка, а там с берега в пропасть...что ни команда-то весело
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