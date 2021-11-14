Куман может стать тренером Рейджерс

«Рейнджерс» находится в поисках нового главного тренера после перехода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».
Как сообщает источник, главным кандидатом на должность нового наставника команды рассматривается Рональд Куман. В качестве альтернативного варианта шотландский клуб видит бывшего капитана «Челси» Джона Терри.
Напомним, что Куман в конце октября был уволен с должности тренера «Барселоны».
Источник — Fichajes.net
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