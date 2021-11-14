Куман может стать тренером Рейджерс

Экс-тренер «Барселоны» заинтересовал шотландский клуб

  • 14.11.2021 17:32
  • 601 просмотр
  • 2 комментария
Куман может стать тренером Рейджерс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

«Рейнджерс» находится в поисках нового главного тренера после перехода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».

Как сообщает источник, главным кандидатом на должность нового наставника команды рассматривается Рональд Куман. В качестве альтернативного варианта шотландский клуб видит бывшего капитана «Челси» Джона Терри.

Напомним, что Куман в конце октября был уволен с должности тренера «Барселоны».

 

Источник — Fichajes.net

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 18:12
    0
    Нормальный перепад
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    rus
    rus, 14.11.2021 17:53
    -1
    Неплохой вариант.
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