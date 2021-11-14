В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Хорватии и России.

Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа H.

Хорватия – Россия – 0:0

Лучшие моменты первого тайма

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