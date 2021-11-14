Хорватия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча отбора ЧМ-2022

  • 14.11.2021 16:36
  • 1538 просмотров
  • 1 комментарий
Хорватия – Россия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УЕФА

В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Хорватии и России.

Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа H.

Хорватия – Россия – 0:0

Лучшие моменты первого тайма

(новость обновляется)

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grig
    grig, 14.11.2021 16:52
    +1
    Болеем за братьев славян Хорватов, с которыми у нас общие предки. Против потомков мокши.
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