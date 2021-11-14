В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Хорватии и России.
Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Отборочный турнир чемпионата мира. Группа H.
Хорватия – Россия – 0:0
Лучшие моменты первого тайма
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Источник — Sport.ua
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