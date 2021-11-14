Хорватия – Россия – 1:0. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора ЧМ-2022

  • 14.11.2021 18:01
  • 8029 просмотров
  • 10 комментариев
Хорватия – Россия – 1:0. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

В воскресенье, 14 ноября, состоялся поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Хорватии и России.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа H.

Хорватия – Россия – 1:0
Гол: Кудряшов автогол (81)

Лучшие моменты первого тайма

Автогол Кудряшова

Лучшие моменты второго тайма

(новость обновляется)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grig
    online
    grig, 14.11.2021 16:52
    +14
    Болеем за братьев славян Хорватов, с которыми у нас общие предки. Против потомков мокши.
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    cucumber
    cucumber, 14.11.2021 18:11
    +10
    boont, 14.11.2021 17:58
    Ты идиот ? . Почему гудбай ? В стыковые . Повезло Хорватам конечно с автоголом..
    сколько моментов они не забили, это россиянам повезло что всего лишь один автогол
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    Rash VM
    Rash VM, 14.11.2021 18:03
    +8
    слава Хорватии
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    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 14.11.2021 17:46
    +8
    Голлллл!!!!! "Раша гудбай"!!!
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    savant
    online
    savant, 14.11.2021 18:07
    +7
    boont, 14.11.2021 17:58
    Ты идиот ? . Почему гудбай ? В стыковые . Повезло Хорватам конечно с автоголом..
    Везёт сильнейшим, команда которая заслуживала победить в итоге победила
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    nicksaf
    nicksaf, 14.11.2021 18:08
    +6
    Очень хороший результат.
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 14.11.2021 18:22
    +3
    Хорошие новости.
    Ссылка
    savant
    online
    savant, 14.11.2021 18:10
    +1
    http://livetv.sx/showvideo/978521__/ "Ты что сделал??!!"
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    bolelschik
    bolelschik, 14.11.2021 18:26
    -1
    Они играли за 1 место, а Украине придется только за второе
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    boont
    boont, 14.11.2021 17:58 (изменен)
    -13
    Voxa Hvedyk, 14.11.2021 17:46
    Голлллл!!!!! "Раша гудбай"!!!
    Ты идиот ? . Почему гудбай ? В стыковые . Повезло Хорватам конечно с автоголом..
    Ссылка
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