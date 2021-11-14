В воскресенье, 14 ноября, состоялся поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Хорватии и России.
Отборочный турнир чемпионата мира. Группа H.
Хорватия – Россия – 1:0
Гол: Кудряшов автогол (81)
Лучшие моменты первого тайма
Автогол Кудряшова
Лучшие моменты второго тайма
(новость обновляется)
Источник — Sport.ua
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