18-й тур
Металлист
4 : 0
Прикарпатье
13.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КУЧЕР: «Риаскос и Пейшото будут забивать еще больше»

Наставник «Металлиста» прокомментировал победу над «Прикарпатьем» (4:0)

  • 14.11.2021 07:31
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Александр КУЧЕР: «Риаскос и Пейшото будут забивать еще больше»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча с «Прикарпатьем» (4:0).

— Хорошая игра получилась, как мы и предполагали. Открытая, со множеством моментов. Уверен, что она понравилась и зрителям, и телезрителям. Мы добыли заслуженную победу. 4:0, три очка есть. Впереди у нас два непростых матча — с «Олимпиком» и «Оболонью». Надо достойно завершить год, максимально подготовиться к играм.

— Сегодня Риаскос снова оформил дубль. В последних трех матчах на «Металлисте» он отличился четыре раза. Можно сказать, что он набрал свои лучшие кондиции?
— То, что Брайан забивает, это хорошо. Сегодня голами отметились и Риаскос, и Пейшото. Думаю, это ребята, которые должны забивать в принципе. Конечно, голы придают им уверенности, это для нас большой плюс. Надеюсь, они продолжат в том же духе и будуть забивать и дальше.

— Порох в последних матчах регулярно выходил в основе, а сегодня его не было в заявке. Это как-то связано с его попаданием в расширенный список молодежной сборной Украины или есть какая-то другая причина?
— У Богдана была температура, болело горло, он остался дома. Сделали тест — отрицательный, так что все нормально. Надеюсь, через пару дней он вернется в строй.

— Как вы уже сказали, до перерыва в чемпионате осталось два тура. Можете уже приоткрыть секрет, какие планы у команды на зимнюю паузу?
— Отдохнем полтора месяца. Соберемся где-то, наверно, 14—15 января и проведем два или три сбора в Турции.

— Осталось два тура, а заработал ли кто-то из футболистов досрочный отпуск? Бывают такие случаи...
— Нет, пусть даже не надеются, никаких досрочных отпусков не будет. Мы все должны быть вместе, у нас один коллектив. Впереди очень непростые игры, с командами, которые претендуют на 3–4 место, то есть на выход в плей-офф, переходные матчи за право выступать в элите. Игры обещают быть интересными. Так что мы все должны быть здоровы, в боевой готовности.

— На представленного сегодня Александром Ярославским новичка Паулиньо можно рассчитывать в оставшихся двух матчах?
— Нет, он сможет играть уже после Нового года. Конечно, хотелось бы увидеть его на поле и раньше. Но и так он тренируется с командой, адаптируется, это уже большой плюс для нас.

В следующем туре «Металлист» снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, наша команда примет донецкий «Олимпик».

Источник — ФК Металлист

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