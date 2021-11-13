В субботу, 13-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Белино Поле» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.
Босния и Герцеговина – Финляндия – 0:1
Гол: Форсс (29)
Незабитый пенальти Пукки
Гол Форсса
Удаление Райталы
Лучшие моменты первого тайма
(новость обновляется)
Источник — Sport.ua
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