В субботу, 13-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Белино Поле» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 0:1

Гол: Форсс (29)

Незабитый пенальти Пукки

Гол Форсса

Удаление Райталы

Лучшие моменты первого тайма





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