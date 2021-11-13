Босния и Герцеговина – Финляндия. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора ЧМ-2022

  • 13.11.2021 16:08
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Босния и Герцеговина – Финляндия. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

В субботу, 13-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Белино Поле» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 0:1
Гол: Форсс (29)

Незабитый пенальти Пукки

Гол Форсса

Удаление Райталы

Лучшие моменты первого тайма

(новость обновляется)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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