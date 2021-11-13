12 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Англия разгромила Албанию (5:0) и почти гарантировала себе путевку на мундиаль.
Англия – Албания – 5:0. Англичане почти на ЧМ. Видео голов и обзор матча
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
Источник — Sport.ua
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