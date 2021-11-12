Первая лига. Выездная победа Нивы, ничья Краматорска и Аргобизнеса

Сегодня, 12 ноября состоялись два стартовых матча 18-го тура Первой лиги. «Краматорск» и «Агробизнес» сильнейшего не выявили, а «Нива» Тернополь на выезде обыграла «Олимпик», благодаря чему догнала донецкий клуб в турнирной таблице.
«Краматорск» - «Агробизнес» - 1:1
Голы: Зубков 69 – Черненко 86
«Олимпик» - «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Вовченко 35
Удаление: Глущук 90 (Олимпик)
Источник — Sport.ua
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