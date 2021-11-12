Футболисты не смогли обыграть Болгарию, баскетболистки выиграли у Франции

Главные новости за 11 ноября на Sport.ua

  • 12.11.2021 02:30
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Футболисты не смогли обыграть Болгарию, баскетболистки выиграли у Франции
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 ноября.

1. Дикий нефарт и очередная ничья. Сборная Украины разошлась миром с Болгарией. Против Боснии и Герцеговины потребуется более качественная реализация моментов.

2. Украина разгромила Францию в первом матче отбора на Евро-2023. В Киеве украинские баскетболистки нанесли поражение соперницам с преимуществом в 19 очков.

3. Два разных тайма. Украина U-21 упустила победу над Северной Македонией. Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Северной Македонией.

4. Конкуренты Шевы. В Италии заговорили о еще одном претенденте на Миколенко. Ранее интерес к защитнику «Динамо» приписывали «Дженоа».

5. Хоккеисты Донбасса покинули сборные Украины перед матчами. Борис Колесников заставил игроков покинуть сборные?

6. Дентиньо в Шахтере: банка, деньги, два гола. Провожаем бразильского легионера, который провел в стане «горняков» более десяти лет…

7. ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард – новый главный тренер Астон Виллы. 41-летний специалист пришел на смену Дину Смиту.

8. ПЕТРАКОВ: «Если так сыграем и с Боснией, попадем на чемпионат мира». И.о. главного тренера сборной Украины прокомментировал матч с Болгарией.

9. Тренер сборной Украины: «Не осуждаю хоккеистов. Нужно иметь стальные яйца». Вадим Шахрайчук подтвердил, что ряд игроков «Донбасса» покинули сборную Украины.

10. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Между мной и Петраковым ничего не было. Все хорошо». Игрок утверждает, что никакого конфликта не было и нет.

Источник — Sport.ua

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