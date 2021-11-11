11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Северная Македония на выезде обыграла Армению (5:0).
Армения – Северная Македония – 0:5. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Ристовски (Северная Македония).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
Источник — Sport.ua
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