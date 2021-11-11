Оценки матча Украина – Болгария. Лучшим игроком стал Ярмоленко

11 ноября в Одессе прошел товарищеский матч между Украиной и Болгарией (1:1).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (8.0) получил вингер Андрей Ярмоленко. Также хорошо матч сыграли Тарас Степаненко и Александр Тымчик (по 7.0).

Оценки Sport.ua за матч Украина – Болгария – 1:1

Замены Украины: Ризнык – 6,0, Яремчук – 6,0, Степаненко – 7,0, Цыганков – 5,0, Коваленко – 5,0, Гармаш – 5,5.

Замены Болгарии: Турицов – 5,5, Вуцов – 5,0, Минчев – 5,0, Чочев – 5,0, Костадинов – 5,5, Янков – 5,5.