Оценки матча Украина – Болгария. Лучшим игроком стал Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за товарищеский матч в Одессе

  • 11.11.2021 23:07
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Оценки матча Украина – Болгария. Лучшим игроком стал Ярмоленко
© УАФ. Андрей Ярмоленко

11 ноября в Одессе прошел товарищеский матч между Украиной и Болгарией (1:1).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (8.0) получил вингер Андрей Ярмоленко. Также хорошо матч сыграли Тарас Степаненко и Александр Тымчик (по 7.0).

Оценки Sport.ua за матч Украина – Болгария – 1:1

   

Замены Украины: Ризнык – 6,0, Яремчук – 6,0, Степаненко – 7,0, Цыганков – 5,0, Коваленко – 5,0, Гармаш – 5,5.

Замены Болгарии: Турицов – 5,5, Вуцов – 5,0, Минчев – 5,0, Чочев – 5,0, Костадинов – 5,5, Янков – 5,5.

Источник — Sport.ua

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