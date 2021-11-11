Швеция неожиданно проиграла, дубль Родригеша, Россия почти вышла на ЧМ-2022

Состоялся ряд матчей отбора ЧМ-2022

  • 11.11.2021 20:55
  • 7660 просмотров
  • 8 комментариев
Швеция неожиданно проиграла, дубль Родригеша, Россия почти вышла на ЧМ-2022
© EFE

Состоялся ряд матчей сборных в отборе к ЧМ-2022.

В группе A Люксембург благодаря дублю и ассисту Жерсона Родригеша обыграл Азербайджан 3:1, однако это команде не поможет, так как выше 3-го места сборная уже не поднимется.

Отметим неожиданную потерю очков сборной Швеции, которая лидирует в группе B, но проиграла Грузии. Швеция опережает Испанию на 2 очка, но у соперника матч в запасе.

В другой группе сборная России близка к выходу на ЧМ-2022 с первого места.

Группа A

Азербайджан - Люксембург 1:3
Голы: Салахил, 82 - Родригеш, 67, 90, С.Тилль, 78

1. Сербия - 17 очков (7 матчей)
2. Португалия - 16 (6)
3. Люксембург - 9 (7)
4. Ирландия - 5 (6)
5. Азербайджан - 1 (8)

Группа B

Грузия - Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 77

1. Швеция - 15 (7)
2. Испания - 13 (6)
3. Греция - 9 (6)
4. Грузия - 7 (8)
5. Косово - 4 (7)

Группа H

Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4, 87 Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82

1. Россия - 22 (9)
2. Хорватия - 17 (8)
3. Словакия - 10 (8)
4. Словения - 10 (8)
5. Мальта - 5 (8)
6. Кипр - 5 (9)

Группа J

Армения - Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22, Барди, 36, 67, 90, Ристовски, 79

1. Германия - 21 (8)
2. Северная Македония - 15 (9)
3. Румыния - 13 (8)
4. Армения - 12 (9)
5. Исландия - 8 (8)
6. Лихтенштейн - 1 (8)

Источник — Sport.ua

(61 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Abdulla
    online
    Abdulla, 11.11.2021 21:15
    +7
    Испанцам нежданно-негаданно подфартило, должны проставиться грузинам,а с другой стороны,таким командам как Испания нечего делать в стыках, там будет кому бодаться и без них
    Ссылка
    TimurKhAI
    TimurKhAI, 11.11.2021 20:59
    +6
    "Россия почти вышла на ЧМ-2022"
    -----
    Завязывайте бухать. Хорватия выиграет два оставшихся матча и спокойно пройдёт на ЧМ с первого места в группе.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 11.11.2021 21:37
    +2
    С какого єто ×yja рашка "почти с 1 места"?!
    Ссылка
    dnepryanin
    dnepryanin, 11.11.2021 21:27
    +1
    куда она нах вышла)))Хорваты их изнасилуют дома 3-0,а плове параша соснет куй
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 11.11.2021 22:19
    0
    Саакашвили вдохновил грузинов на подвиг.
    Ссылка
    Stardeck84
    Stardeck84, 11.11.2021 22:00
    0
    Газпром - мечты сбываются
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 11.11.2021 21:05
    0
    TimurKhAI, 11.11.2021 20:59
    "Россия почти вышла на ЧМ-2022"
    -----
    Завязывайте бухать. Хорватия выиграет два оставшихся матча и спокойно пройдёт на ЧМ с первого места в группе.
    Возможно дело не в спиртном...)
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    suforza1921
    suforza1921, 11.11.2021 22:07
    -2
    З парашинського сайта скачали заголовок? Хорвати мають винести лаптєногих, а в плей-офф Кіпру і Мальти вже не буде.
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