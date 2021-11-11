Швеция неожиданно проиграла, дубль Родригеша, Россия почти вышла на ЧМ-2022

Состоялся ряд матчей сборных в отборе к ЧМ-2022.
В группе A Люксембург благодаря дублю и ассисту Жерсона Родригеша обыграл Азербайджан 3:1, однако это команде не поможет, так как выше 3-го места сборная уже не поднимется.
Отметим неожиданную потерю очков сборной Швеции, которая лидирует в группе B, но проиграла Грузии. Швеция опережает Испанию на 2 очка, но у соперника матч в запасе.
В другой группе сборная России близка к выходу на ЧМ-2022 с первого места.
Группа A
Азербайджан - Люксембург 1:3
Голы: Салахил, 82 - Родригеш, 67, 90, С.Тилль, 78
1. Сербия - 17 очков (7 матчей)
2. Португалия - 16 (6)
3. Люксембург - 9 (7)
4. Ирландия - 5 (6)
5. Азербайджан - 1 (8)
Группа B
Грузия - Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 77
1. Швеция - 15 (7)
2. Испания - 13 (6)
3. Греция - 9 (6)
4. Грузия - 7 (8)
5. Косово - 4 (7)
Группа H
Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4, 87 Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82
1. Россия - 22 (9)
2. Хорватия - 17 (8)
3. Словакия - 10 (8)
4. Словения - 10 (8)
5. Мальта - 5 (8)
6. Кипр - 5 (9)
Группа J
Армения - Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22, Барди, 36, 67, 90, Ристовски, 79
1. Германия - 21 (8)
2. Северная Македония - 15 (9)
3. Румыния - 13 (8)
4. Армения - 12 (9)
5. Исландия - 8 (8)
6. Лихтенштейн - 1 (8)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-----
Завязывайте бухать. Хорватия выиграет два оставшихся матча и спокойно пройдёт на ЧМ с первого места в группе.
-----
Завязывайте бухать. Хорватия выиграет два оставшихся матча и спокойно пройдёт на ЧМ с первого места в группе.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.