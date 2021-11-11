Швеция неожиданно проиграла, дубль Родригеша, Россия почти вышла на ЧМ-2022

Состоялся ряд матчей сборных в отборе к ЧМ-2022.

В группе A Люксембург благодаря дублю и ассисту Жерсона Родригеша обыграл Азербайджан 3:1, однако это команде не поможет, так как выше 3-го места сборная уже не поднимется.

Отметим неожиданную потерю очков сборной Швеции, которая лидирует в группе B, но проиграла Грузии. Швеция опережает Испанию на 2 очка, но у соперника матч в запасе.

В другой группе сборная России близка к выходу на ЧМ-2022 с первого места.

Группа A

Азербайджан - Люксембург 1:3

Голы: Салахил, 82 - Родригеш, 67, 90, С.Тилль, 78

1. Сербия - 17 очков (7 матчей)

2. Португалия - 16 (6)

3. Люксембург - 9 (7)

4. Ирландия - 5 (6)

5. Азербайджан - 1 (8)

Группа B

Грузия - Швеция 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 77

1. Швеция - 15 (7)

2. Испания - 13 (6)

3. Греция - 9 (6)

4. Грузия - 7 (8)

5. Косово - 4 (7)

Группа H

Россия - Кипр 6:0

Голы: Ерохин, 4, 87 Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82

1. Россия - 22 (9)

2. Хорватия - 17 (8)

3. Словакия - 10 (8)

4. Словения - 10 (8)

5. Мальта - 5 (8)

6. Кипр - 5 (9)

Группа J

Армения - Северная Македония 0:5

Голы: Трайковски, 22, Барди, 36, 67, 90, Ристовски, 79

1. Германия - 21 (8)

2. Северная Македония - 15 (9)

3. Румыния - 13 (8)

4. Армения - 12 (9)

5. Исландия - 8 (8)

6. Лихтенштейн - 1 (8)