11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина – Болгария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Радослав Кирилов, 35 мин.
Источник — Sport.ua
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