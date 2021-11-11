Два разных тайма. Украина упустила победу над Северной Македонией

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Северной Македонией

  • 11.11.2021 15:58
  • 2162 просмотра
  • 19 комментариев
Два разных тайма. Украина упустила победу над Северной Македонией
© ФФУ

Отчет по матчу ожидайте позже.

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1

 Гроздановски (58) - Сирота (43)

 Манев (26), Младеновски (30), Али (41)

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    winner2012
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    +7
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 11.11.2021 16:12
    +4
    adidas777, 11.11.2021 16:10
    Ты реально обиженное?
    Ещё раз 100% накалякай эту хрень
    Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
    Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
    Или Сирота!?
    Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
    Где феерия голов от креативщиков?
    100000%
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
    xxxxxxxxxxxxххх, 11.11.2021 16:09
    +3
    Сука, зарекался на них ставить...но не удержался...как можно не выиграть с таким составом???..
    Ссылка
    osa110
    osa110, 11.11.2021 16:11
    +2
    Ну, сколько можно, Ротанал!
    Ссылка
    salenco
    salenco, 11.11.2021 16:07
    +2
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    за то что он кум
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 11.11.2021 16:16
    +1
    кто то ждал от ратаня другого результата?
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:11
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 11.11.2021 16:09
    Сука, зарекался на них ставить...но не удержался...как можно не выиграть с таким составом???..
    Та же фигня, поставил на них по хожу первого тайма.
    Когда создавали момент за моментом.
    Но наши умеют даже в таких матчах проипать всё!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:10
    +1
    днище 1927, 11.11.2021 16:01
    Спасибо Сироте за победу
    Ты реально обиженное?
    Ещё раз 100% накалякай эту хрень
    Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
    Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
    Или Сирота!?
    Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
    Где феерия голов от креативщиков?
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 11.11.2021 16:09
    +1
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    Он чей-то кум/сват/брат.
    Ссылка
    UK88
    online
    UK88, 11.11.2021 16:06
    +1
    Просто дебилы
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 11.11.2021 16:24
    0
    Ротань будущий Гвардиола
    Ссылка
    Умник
    Умник, 11.11.2021 16:22
    0
    adidas777, 11.11.2021 16:20
    Что Петраков, что Ротань по сути два физкультурника
    Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
    Ну нельзя же его уволить
    Мы просто не понимаем футбол. Мы диванные эксперты
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:20
    0
    Умник, 11.11.2021 16:18
    Давайте Ротаня назначим вместо Петракова.
    просто игроки не те. Вы не понимаете
    Что Петраков, что Ротань по сути два физкультурника
    Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
    Ссылка
    днище 1927
    днище 1927, 11.11.2021 16:19
    0
    adidas777, 11.11.2021 16:19
    Что бы он от позора спас в атаке, твоих ржавых "креативщиков"
    Хотя бы так
    Сирота спас македонцев
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:19
    0
    днище 1927, 11.11.2021 16:16
    Зачем сироту с мусоропровода взяли
    Что бы он от позора спас в атаке, твоих ржавых "креативщиков"
    Хотя бы так
    Ссылка
    Умник
    Умник, 11.11.2021 16:18
    0
    Давайте Ротаня назначим вместо Петракова.
    просто игроки не те. Вы не понимаете
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 11.11.2021 16:06
    -3
    днище 1927, 11.11.2021 16:01
    Спасибо Сироте за победу
    Ротань осиротел
    Ссылка
    днище 1927
    днище 1927, 11.11.2021 16:16
    -5
    Зачем сироту с мусоропровода взяли
    Ссылка
    днище 1927
    днище 1927, 11.11.2021 16:01
    -5
    Спасибо Сироте за победу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности