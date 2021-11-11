Два разных тайма. Украина упустила победу над Северной Македонией

Отчет по матчу ожидайте позже.
Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.
Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1
Гроздановски (58) - Сирота (43)
Манев (26), Младеновски (30), Али (41)
Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)
Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Ещё раз 100% накалякай эту хрень
Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
Или Сирота!?
Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
Где феерия голов от креативщиков?
Когда создавали момент за моментом.
Но наши умеют даже в таких матчах проипать всё!
Ещё раз 100% накалякай эту хрень
Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
Или Сирота!?
Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
Где феерия голов от креативщиков?
Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
Мы просто не понимаем футбол. Мы диванные эксперты
просто игроки не те. Вы не понимаете
Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
Хотя бы так
Хотя бы так
просто игроки не те. Вы не понимаете
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