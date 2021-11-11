Без Шапаренко и Забарного. Известная заявка Украины на матч с Болгарией

Сегодня в Одессе на стадионе Черноморец состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии (начало – в 19.30).



Из футболистов, находящихся сейчас под рукой нашего тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.



Заявка сборной Украины на матч с Болгарией



Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).



Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик (оба – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).



Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч