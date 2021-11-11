Без Шапаренко и Забарного. Известная заявка Украины на матч с Болгарией

Встреча начнется в 19:30

  • 11.11.2021 10:23
  • 2938 просмотров
  • 6 комментариев
Без Шапаренко и Забарного. Известная заявка Украины на матч с Болгарией
© УАФ

Сегодня в Одессе на стадионе Черноморец состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии (начало – в 19.30).
 
Из футболистов, находящихся сейчас под рукой нашего тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.
 
Заявка сборной Украины на матч с Болгарией
 
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
 
Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик (оба – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
 
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 11.11.2021 11:01
    +3
    Дав Забарному і Шапі відпочинок, він і так добре знає їхні можливості, не нагнітайте.
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 11.11.2021 10:53
    +2
    Тарас Чубак, 11.11.2021 10:49
    тільки не зрозуміло навіщо, Шапаренко був одним із ключових футболістів збірної Петракова
    Шапаренко травмирован?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 11.11.2021 11:37
    0
    Dreifus, 11.11.2021 11:10
    Место Шапаренко - единственное куда можно втыкнуть Малиновского.
    та от якраз ні, Малина на флагх останнім часом частіше навіть грає
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 11.11.2021 11:10
    0
    Тарас Чубак, 11.11.2021 10:49
    тільки не зрозуміло навіщо, Шапаренко був одним із ключових футболістів збірної Петракова
    Место Шапаренко - единственное куда можно втыкнуть Малиновского.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 11.11.2021 10:49
    0
    Alex Suz, 11.11.2021 10:47
    Шапаренка убрали
    Зато гармаша взяли
    Шило на мыло
    тільки не зрозуміло навіщо, Шапаренко був одним із ключових футболістів збірної Петракова
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 11.11.2021 10:47
    -7
    Шапаренка убрали
    Зато гармаша взяли
    Шило на мыло
    Ссылка
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