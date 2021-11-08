Жилстрой-1 - Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Лиги чемпионов

После двух поражений на старте группового турнира харьковчанки настроены на победу

  • 08.11.2021 21:40
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Жилстрой-1 - Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Лиги чемпионов
© ФК Жилстрой-1

Во вторник, 9 ноября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать команду «Брейдаблик» из Исландии.  

«Жилстрой-1»

Подопечные Валентины Котик неудачно провели первые два матча в группе В Лиги чемпионов. У себя дома украинки проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в первом тайме на 34-й минуте. А во втором туре в Париже «Жилстрой-1» потерпел крупное поражение 0:5 от французского «ПСЖ».

Поэтому игра с «Брейдабликом» для харьковского клуба станет хорошей возможностью для того, чтобы завоевать свои первые очки в турнире и забить премьерные голы в ворота соперниц.

Что касается подготовки к предстоящему поединку, то в минувшую субботу харьковчанки успели сыграть перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором разгромили львовские «Карпаты» 7:3. У победителей трижды отличилась Ольга Овдийчук и по одному голу забили Биргюл Садикоглу, Анна Воронина, Соломия Купяк и Ирина Кочнева.

После этой победы футболистки «Жилстроя-1» набрали 24 очка, занимают второе место в турнирной таблице национального первенства и всего на три балла отстают от лидера турнира другого харьковского клуба «Жилстроя-2».          

«Брейдаблик»

Исландская команда в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов тоже проиграла два стартовых матча. Только сперва она уступила «ПСЖ» на своем поле со счетом 0:2. А затем пропустила пять безответных мячей в Мадриде от «Реала».

Как и «Жилстрой-1», островитянки пробивались в основной раунд турнира через квалификацию. Вначале они выиграли в литовском Шяуляе в полуфинале группы 1 у команды «Клаксвик» из Фарерских островов со счетом 7:0, после чего в финале нанесли поражение местному коллективу «Гинтра Университетас» 8:1. Во втором раунде «Брейдаблик» встречался с хорватским клубом «Осиек». Ничья на выезде 1:1 и победа дома 3:0.

Следует обратить внимание, что из 19 голов, забитых исландскими футболистками в этих четырех матчах 10 мячей на счету двух игроков. Шесть раз огорчала вратарей соперниц  нападающая Альбертсдоттир и еще четыре раза полузащитник Магнусдоттир. Также три  гола в активе другого форварда Маккарти и дважды забивала хавбек Антонсдоттир.

Добавим, что «Брейдаблик» является 18-ти кратным чемпионом своей страны. Но в нынешнем году (чемпионат Исландии проводится по системе «весна-осень») занял второе место, уступив золотые медали команде «Валюр».   

Статистика встреч

В еврокубках «Жилстрой-1» и «Брейдаблик» еще не встречались.  

Ориентировочные составы:

«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Басанская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

«Брейдаблик»: Иварсдоттир, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Томасдоттир, Халльдоурсдоттир, Цимер, Магнусдоттир, Антонсдоттир, Гергсдоттир, Маккарти, Альбертсдоттир

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9 ноября, вторник

«Жилстрой-1» – «Брейдаблик»
Харьков. Стадион «Металлист». 19:45
Арбитр: Рием Хуссейн (Германия)
Прогноз Sport.ua — 2:1

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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