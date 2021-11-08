Илья Марченко – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Братиславе

  • 08.11.2021 15:08
  • 202 просмотра
  • 1 комментарий
Илья Марченко – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Восьмого ноября украинский теннисист Илья Марченко (№155 ATP) начнет выступления на челленджере в Словакии.
 
В матче второго круга основы украинец сыграет против Лиама Броуди из Великобритании (№127 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 15:10 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли трижды, украинец выиграл один матч. В этом году Броуди уже дважды обыгрывал Марченко.
 
В следующем раунде победитель сыграет против Максимильяна Мартерера из Германии (№198 ATP) или Юрия Родионова из Австрии (№142 ATP).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 15:10
    0
    Опять этот неудобный Броди
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