Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я довольный, но впереди очень длинная дорога»

Наставник «Шахтера» – о победе над «Колосом»

  • 07.11.2021 21:18
  • 552 просмотра
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я довольный, но впереди очень длинная дорога»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пресс-конференции рассказал об игре с «Колосом» (3:1), победном результате, переживаниях и заменах.

– Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме, считаю, показали очень хороший футбол. Печально, когда не закрываешь матч и пропускаешь. Был очень красивый гол «Колоса». А игра потом еще оставалась открытой.

– Вы не волновались, когда счет сравнялся? Были уверены в команде? Как влияли газон и погода?
– Конечно, я переживал из-за всех причин, о которых вы сказали. Уже два раза в матче перед паузой мы не набрали три очка – с «Минаем» и «Динамо» в чемпионате. Поэтому и о сегодняшнем поединке, конечно, я переживал. Но в конце концов мы справились хорошо и победили. Решил заменить нескольких футболистов по сравнению с Мадридом. Выпустил Витао, Бондаренко, других ребят, которые сегодня сыграли очень хорошо. Считаю, они тоже могут быть всегда в стартовом составе, как и все остальные, кто у меня есть.

– Честно говоря, вообще не понравились Витао и Манор Соломон, которого вы заменили. Есть ли проблема в том, что они играют мало?
– Нет. Я считаю, что они сегодня провели грандиозный матч. Заменил Витао, потому что уже в перерыве у него болела голова. Соломон хорошо бегал 60 минут, а я заметил, что есть возможность больше атаковать глубину. Решил, что Мудрик и Тете могут быть для нас оружием в такой игре, и в конце концов, считаю, это было правильное решение – после мы забили третий гол.

– Особенно по Мудрику.
– Конечно, потому что он забил гол, но не только он сыграл хорошо, но также и вышедшие Тете, Майкон, Кривцов… Мы очень довольны. Тренировать «Шахтер», с одной стороны, очень легко, потому что есть столько сильных футболистов, а с другой, очень сложно, потому что на поле могут быть только 11. Либо мы меняем правила, чтобы в стартовом составе могли быть 14–15 человек, либо в каждом матче принимаем решения, которые считаем лучшими.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 07.11.2021 21:54
    0
    Заря Востока, 07.11.2021 21:45
    Теперь точно плевать на ЛЧ и ни одной осечки в чемпионате.
    Кому нужна лч когда есть упл?
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 21:45
    0
    Теперь точно плевать на ЛЧ и ни одной осечки в чемпионате.
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    belerilf1
    belerilf1, 07.11.2021 21:35
    0
    у Витао заболела голова
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