Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я довольный, но впереди очень длинная дорога»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пресс-конференции рассказал об игре с «Колосом» (3:1), победном результате, переживаниях и заменах.

– Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме, считаю, показали очень хороший футбол. Печально, когда не закрываешь матч и пропускаешь. Был очень красивый гол «Колоса». А игра потом еще оставалась открытой.

– Вы не волновались, когда счет сравнялся? Были уверены в команде? Как влияли газон и погода?

– Конечно, я переживал из-за всех причин, о которых вы сказали. Уже два раза в матче перед паузой мы не набрали три очка – с «Минаем» и «Динамо» в чемпионате. Поэтому и о сегодняшнем поединке, конечно, я переживал. Но в конце концов мы справились хорошо и победили. Решил заменить нескольких футболистов по сравнению с Мадридом. Выпустил Витао, Бондаренко, других ребят, которые сегодня сыграли очень хорошо. Считаю, они тоже могут быть всегда в стартовом составе, как и все остальные, кто у меня есть.

– Честно говоря, вообще не понравились Витао и Манор Соломон, которого вы заменили. Есть ли проблема в том, что они играют мало?

– Нет. Я считаю, что они сегодня провели грандиозный матч. Заменил Витао, потому что уже в перерыве у него болела голова. Соломон хорошо бегал 60 минут, а я заметил, что есть возможность больше атаковать глубину. Решил, что Мудрик и Тете могут быть для нас оружием в такой игре, и в конце концов, считаю, это было правильное решение – после мы забили третий гол.

– Особенно по Мудрику.

– Конечно, потому что он забил гол, но не только он сыграл хорошо, но также и вышедшие Тете, Майкон, Кривцов… Мы очень довольны. Тренировать «Шахтер», с одной стороны, очень легко, потому что есть столько сильных футболистов, а с другой, очень сложно, потому что на поле могут быть только 11. Либо мы меняем правила, чтобы в стартовом составе могли быть 14–15 человек, либо в каждом матче принимаем решения, которые считаем лучшими.