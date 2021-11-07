Ужгород – Металлист – 0:2. Видео голов и обзор матча

7 ноября в 14:15 состоялся поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Ужгород» – «Металлист» Харьков – 0:2
Голы: Балули, 39, Демченко, 73.
«Ужгород»: Готра, Савошко, Допилка (к), Аксенов, Федак, Дуран (Корнев, 63), Выскребенцев (Чушенко, 70), Ряшко, Пыняшко, Гайдучик, Хомченко (Машталир, 83).
Запас: Ющишин, Ференцик, Тищук, Мердеев, Шкиндер, Славик.
И.о. главного тренера: Богдан Блавацкий.
«Металлист»: Рыбка, Танчик (Харрис, 85), Порох, Федорив, Романюк, Танковский (Банада, 53), Сарапий, Балули (к) (Поступаленко, 74), Подлепенец (Демченко, 46), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 62).
Запас: Каневцев, Фомин, Ралюченко.
Главный тренер: Александр Кучер.
Смотрите видеообзор матча на YouTube
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
Источник — Sport.ua
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