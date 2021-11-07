14-й тур
Ингулец
0 : 1
Днепр-1
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Днепр-1 – 0:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14 тура УПЛ

  • 07.11.2021 16:05
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Ингулец – Днепр-1 – 0:1. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде минимально обыграл «Ингулец» благодаря голу Артема Довбика.

 Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Ингулец» - «Днепр-1» - 0:1.

 Довбик, 26.

 Ковалев, 27, Шишка, 30, 34 - Дубинчак, 69, Лучкевич, 85.

 Шишка, 34 (второе предупреждение).

«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко - Коробенко (Бартулович, 79) - Полегенько (Коваленко, 79), Запорожец, Шишка, Козак (Шарай, 72) - Ситало (Гопей, 79).

«Днепр-1»: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок (Когут, 90) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Джурасек (ди Франко, 49), Назаренко (Билл, 74) - Довбик.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Зирка» им. С. Березкина (Кропивницкий).

Гол Довбика

События матча
34' Михаил Шишка (Ингулец) получает красную карточку.
26' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).

Источник — Sport.ua

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