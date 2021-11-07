В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде минимально обыграл «Ингулец» благодаря голу Артема Довбика.
Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Ингулец» - «Днепр-1» - 0:1.
Довбик, 26.
Ковалев, 27, Шишка, 30, 34 - Дубинчак, 69, Лучкевич, 85.
Шишка, 34 (второе предупреждение).
«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко - Коробенко (Бартулович, 79) - Полегенько (Коваленко, 79), Запорожец, Шишка, Козак (Шарай, 72) - Ситало (Гопей, 79).
«Днепр-1»: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок (Когут, 90) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Джурасек (ди Франко, 49), Назаренко (Билл, 74) - Довбик.
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).
Стадион: «Зирка» им. С. Березкина (Кропивницкий).
Гол Довбика
|34'
|Михаил Шишка (Ингулец) получает красную карточку.
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.