14-й тур
Черноморец
4 : 3
Рух Львов
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец - Рух - 4:3. Безумие в Одессе. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 06.11.2021 22:42
  • 761 просмотр
  • 2 комментария
Черноморец - Рух - 4:3. Безумие в Одессе. Видео голов и обзор матча
© chernomorets.odessa.ua

В матче чемпионата Украины «Черноморец» и «Рух» неожиданно выдали яркий матч, который завершился со счетом 4:3 в пользу одесской команды.

При этом «Черноморец» вел в счете 3:0, но пропустил 3 гола.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Тлумак (Черноморец).
79' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Федорчук (Рух Львов).
71' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Федорчук (Рух Львов).
67' ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Мартынюк (Рух Львов).
57' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Цитаишвили (Черноморец).
38' ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
30' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 06.11.2021 22:50
    0
    Vitalii, 06.11.2021 22:46
    "Безумство в Одесі". Альо, гараж!!! Гра у Львові була!!!
    И правда
    Ссылка
    Vitalii
    online
    Vitalii, 06.11.2021 22:46
    0
    "Безумство в Одесі". Альо, гараж!!! Гра у Львові була!!!
    Ссылка
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