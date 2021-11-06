Черноморец - Рух - 4:3. Безумие в Одессе. Видео голов и обзор матча

В матче чемпионата Украины «Черноморец» и «Рух» неожиданно выдали яркий матч, который завершился со счетом 4:3 в пользу одесской команды.
При этом «Черноморец» вел в счете 3:0, но пропустил 3 гола.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Тлумак (Черноморец).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Федорчук (Рух Львов).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Федорчук (Рух Львов).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Мартынюк (Рух Львов).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Цитаишвили (Черноморец).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).
Источник — Sport.ua
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