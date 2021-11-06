Суперматч камбэком не закончился. Черноморец удержал победу над Рухом

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Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Черноморец» - «Рух» - 4:3.
Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 72, 79.
Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартынюк, 40, Сыч, 42, Мысык, 83.
На 54 минуте Борячук («Рух») не забил пенальти (вратарь).
«Черноморец»: Кучерук - Скорко, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачиберадзе (Билошевский, 73) - Цитаишвили, Авагимян (Путря, 82) - Исаенко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).
«Рух»: Панькив - Сыч, Мартынюк, Билый, Мысык - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розарио, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Рунич, 61).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Источник — Sport.ua
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