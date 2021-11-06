14-й тур
Черноморец
4 : 3
Рух Львов
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Суперматч камбэком не закончился. Черноморец удержал победу над Рухом

Львовская команда не забила пенальти, отыграла три мяча и ... проиграла

  • 06.11.2021 21:21
  • 1401 просмотр
  • 3 комментария
Суперматч камбэком не закончился. Черноморец удержал победу над Рухом
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Черноморец» - «Рух» - 4:3.

 Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 72, 79.

 Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартынюк, 40, Сыч, 42, Мысык, 83.

На 54 минуте Борячук («Рух») не забил пенальти (вратарь).

«Черноморец»: Кучерук - Скорко, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачиберадзе (Билошевский, 73) - Цитаишвили, Авагимян (Путря, 82) - Исаенко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).

«Рух»: Панькив - Сыч, Мартынюк, Билый, Мысык - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розарио, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Рунич, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ЧЕРНОМОРЕЦ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.11.2021 21:27
    +2
    Наконец-то, конечно не без проблем, но главное победа
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    BekXan
    BekXan, 06.11.2021 21:35
    0
    Черномор молодца.По Руху пора президенту реально думать и думать.Эта команда должна розвиваться и думать о высших целях по турнирке а не плыть по течению как будет.Все возможности база и финансы есть.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 06.11.2021 21:28
    -2
    Хоть Черноморец порадовал сегодня
    Молодцы !
    Арендупля ахметовская никуда не убежит от пердива, и даже сливающие минаи не помогут !
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