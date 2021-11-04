ВИДЕО. Это не учебная тревога. Буде-Глимт забил два гола в ворота Ромы

В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» забил два гола в ворота итальянской «Ромы».
В концовке первого тайма отличился нападающий Ола Сольбаккен, во втором тайме – Эрик Ботхейм. Между этим голами итальянцы отличились один раз.
Отметим, что в третьем туре «Буде-Глимт» нанес итальянцам сокрушительное поражение в Норвегии (6:1). На счету Солбаккена и Ботхейма были дубли.
Гол Сольбаккена
Гол Ботхейма
Источник — MEGOGO
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