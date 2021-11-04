ВИДЕО. Это не учебная тревога. Буде-Глимт забил два гола в ворота Ромы

Неужели команда Жозе Моуриньо проиграет норвежцам второй раз подряд?

  • 04.11.2021 23:35
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ВИДЕО. Это не учебная тревога. Буде-Глимт забил два гола в ворота Ромы
© ФК Рома

В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» забил два гола в ворота итальянской «Ромы».
 
В концовке первого тайма отличился нападающий Ола Сольбаккен, во втором тайме – Эрик Ботхейм. Между этим голами итальянцы отличились один раз.
 
Отметим, что в третьем туре «Буде-Глимт» нанес итальянцам сокрушительное поражение в Норвегии (6:1). На счету Солбаккена и Ботхейма были дубли.

Гол Сольбаккена

Гол Ботхейма

Источник — MEGOGO

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