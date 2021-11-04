4-й тур Лиги Европы. Наполи разгромил Легию, Зубков в основе Ференцвароша

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко из-за травмы оказался вне заявки английского «Вест Хэма», который упустил победу в конце игры против бельгийского «Генка» (2:2).
У польской «Легии» украинский легионер Игорь Харатин оставался в резерве в матче против итальянского «Наполи» (1:4).
Украинец Александр Зубков вышел в основе венгерского «Ференцвароша» на игру против шотландского «Селтика».
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
4-й тур, 4 ноября
19:45. Первый блок матчей
- Брондбю (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
- Галатасарай (Турция) – Локомотив Москва (Россия) – 1:1
- Генк (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 2:2
- Легия (Польша) – Наполи (Италия) – 1:4
- Лион (Франция) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0
- Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0
- Олимпиакос (Греция) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
- Реал Сосьедад (Испания) – Штурм (Австрия) – 1:1
22:00. Второй блок матчей
- Антверпен (Бельгия) – Фенербахче (Турция)
- Байер (Германия) – Бетис (Испания)
- Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария)
- Динамо Загреб (Хорватия) – Рапид Вена (Австрия)
- Лестер (Англия) – Спартак Москва (Россия)
- Марсель (Франция) – Лацио (Италия)
- Ференцварош (Венгрия) – Селтик (Шотландия)
- Црвена Звезда (Сербия) – Мидтьюлланд (Дания)
Источник — Sport.ua
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