4 ноября в 19:45 в Запорожье проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» Луганск и ЦСКА София.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – ЦСКА София. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Источник — Sport.ua
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