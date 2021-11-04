Владелец клуба: «Металлист 1925 года вернул Харькову футбол»

«Пять лет назад Харьков фактически потерял футбол. Прекратил существование “Металлист”, команда с большой историей и город остался без легендарного футбольного клуба. Именно тогда инициативу по возрождению игры в свои руки взяли болельщики. Приложив максимум усилий, группа футбольных фанатов и бывших игроков “Металлиста” создала новый клуб - “Металлист 1925”, основными спортсменами которого стали выпускники академии распавшейся команды.

Хорошая спортивная база и мотивация вернуть Харькову былой футбольный успех позволила молодой команде достаточно быстро заявить о себе на всеукраинском уровне. В сезоне 2016/2017 клуб стал финалистом Любительского чемпионата Украины, в следующих сезонах - призерами Второй и Первой лиги и, наконец, в текущем сезоне “Металлист 1925” представляет cвой город в УПЛ.

Не так давно новым конечным бенефициаром ФК «Металлист 1925» стала харьковская инвестиционная промышленная группа AES Group. О том ожидают ли клуб изменения, в чем будет заключаться стратегия развития и зачем бизнесу футбол, - рассказал президент AES Group и глава наблюдательного совета клуба - Константин Валеулин.

- Финансирование молодых клубов на начальных этапах является достаточно ресурсозатратным. Спонсорских и рекламных контрактов пока мало, трансферы игроков не приносят доходов, а о заработке с продаж телевизионных прав, билетов и атрибутики пока вообще речь не идёт. Почему компания AES Group решила вкладывать средства в заведомо не прибыльную сферу?

- Речь о возврате каких-либо инвестиций не идёт с самого начала. Это наш осознанный вклад в город, спорт и завтрашний день. Почему для этого выбран именно “Металлист 1925” тоже легко понять. В 2016 году город остался без главного футбольного клуба. Без легенды. Без футбола. И пострадавших от этой ситуации действительно оказалось много. И вся команда клуба, и дети, лишившиеся спортивной базы, и сами харьковчане, для большинства из которых футбол имеет большое значение.

Но люди не остались равнодушными, не сложили руки. Жители Харькова собственными силами на волонтерских началах создали кардинально новый футбольный продукт, построенный на принципах коллективной работы. То есть клуб был создан на голом энтузиазме и патриотизме обычных жителей. Он изначально не такой, как другие. Это народная команда, где болельщики принимают непосредственное участие в жизни клуба: от деятельности в соответствующих комиссиях до финансирования. На данный момент “Металлисту 1925” удалось изменить организационно-правовое устройство в соответствии с европейскими тенденциями. Это, возможно, прозвучит высокопарно, но поддержать такой клуб и помочь харьковскому футболу вернуть былую славу - это гордость для нас.

- Чуть позже в Харькове все-таки снова появился клуб с названием “Металлист”. Несмотря на то, что он не имеет ничего общего с советским футбольным клубом, не исключено, что в сознании харьковчан именно он является его преемником и наследником побед. Вы не переживаете, что командам будет сложно отличаться друг от друга? Есть ли уникальность у сине-желтых?

- Сначала спорт, а потом бизнес - вот в чем главное отличие «Металлиста 1925», на мой взгляд. Мы очень хотим сохранить особенность клуба, которая заключается в подходе, где ключевая ценность - болельщики, которые и являются главными идеологами команды. Клуб развивается при полном соучастии его фанатов, где каждый может быть услышан, участвует в избрании руководства клуба и контролирует его деятельность. Поэтому за уникальную идентичность “Металлиста 1925” мы точно не переживаем и с уважением относимся к нашим спортивным соперникам. Спорт - это соревнование, без соперников он был бы невозможен.

- Рано или поздно болельщики станут свидетелями дуэли двух харьковских команд. Дерби первой столицы уже сейчас ожидается с предвкушением. Насколько принципиален будет этот матч для "Металлиста 1925"?

- Надеюсь, что ключевой задачей обоих клубов будет - показать поклонникам и футбольной общественности страны классный, агрессивный, зрелищный и результативный футбол. Вывеска "Металлист 1925" – "Металлист" будет украшением нашего чемпионата либо розыгрыша Кубка. Можно только представить ажиотаж вокруг такого матча: страсть, давление, антураж. За последние годы все соскучились по ярким спортивным событиям и харьковское дерби просто обязано стать изюминкой нашего клубного футбола сродни нестоличным дерби Европы как "Милан" - "Интер", "Ювентус" - "Торино" или, например, "Ливерпуль" - "Эвертон".

- Вас не смущает практически одноименность двух команд? Это ведь может вызывать путаницу среди фанов и болельщиков. Мысли о переименовании “Металлист 1925” не возникали?

- Нет, на данный момент такой вопрос не стоит на повестке. Клуб живет, развивается, показывает результаты. Его знают именно, как «Металлист 1925». Поменять название клуба сейчас - означало бы изменить его принципам.

- В Харькове один главный стадион города. Как вы его делите с “Металлистом”? И нет ли в планах в ближайшем будущем возвести в Харькове ещё один стадион?

- Из-за сложившихся в стране обстоятельств, стадионы прекрасно делят клубы из разных регионов. У нас же на главном стадионе Харькова играют харьковские клубы, поэтому проблем никаких нет. Основная тренировочная база “Металлиста 1925” находится в селе Высоком Харьковской области. Там же тренируется молодежь из детско-юношеской школы «Металлист 1925». Возведение нового стадиона - это уже совершенно другие инвестиции, в которых должен участвовать не только бизнес.

- Команда достаточно быстро ворвалась в УПЛ. Как оцениваете игру футболистов в текущем сезоне?

- Оценку игры футболистов должны давать прежде всего болельщики. Наши футболисты и главный тренер всегда очень самокритичны. Даже в тех случаях, когда они побеждают, они говорят: «Можно было лучше». При этом все мы понимаем, что это первый сезон клуба в высшей лиге и пока он демонстрирует объективно хороший стабильный результат.

- По вашему мнению, команда останется в следующем сезоне в Премьер-лиге?

- Конечно. Безусловно, в данный момент рано говорить о каких-либо результатах для харьковчан, не прошла еще и половина сезона. Но настрой игроков очень серьезный. «Металлист 1925» вернул Харькову футбол и теперь настроен вернуть город на украинскую футбольную карту.

- К слову про тренировочный процесс. За 5 лет существования команды, у неё сменилось 7 главных тренеров. В чем причина? Такая ситуация точно не является залогом стабильной игры и явно отражается на футболистах, их игре и построении долгоиграющих планов.

- Согласен, подобные изменения на пользу команде не шли и нестабильная игра в прошлых сезонах это подтверждает. Но это был вынужденный путь. Необходимо было подобрать клубу сильный и опытный тренерский состав, с которым он сможет стабилизироваться по игре и выйти на новый уровень. С приходом Валерия Кривенцова у игроков явно открылось новое дыхание, они раскрыли свой потенциал и им удалось прорваться в УПЛ. Мы рассчитываем на то, что дальнейшее сотрудничество укрепит позиции клуба.

- На данный момент состав команды в национальном плане достаточно однородный. Всего пять футболистов из других стран, остальные - украинцы. Это какая-то стратегия руководства?

- Изначально команда была сформирована полностью из выпускников молодёжной школы старого «Металлиста». У нас очень талантливая молодежь и они не просто хотят играть в любительский футбол ради развлечения, они хотят в профессиональный спорт. Мы активно развиваем нашу детско-юношескую школу. Сейчас там тренируется порядка 350 ребят. Команды всех возрастных категорий показывают классные результаты и некоторые их игроки уже пополнили основной состав «Металлист 1925». Уверен, что выпускники нашей ДЮСШ в скором пополнят составы и других украинских команд.

- Про планы клуба на ближайшее будущее и его стратегию фактически ничего не известно. Есть ли у клуба конкретные цели и задачи на ближайшие 5 лет и какие они?

- О целях клуба говорят ярче всего его результаты. Два года назад было объявлено о стремлении выйти в высший дивизион украинского футбола. Команде это удалось. Поэтому краткосрочная стратегия - закрепить этот результат, войдя в ТОП-5 футбольных клубов страны.

Что касается долгосрочной - мы занимаемся её созданием и это, как вы понимаете, не вопрос одного дня. Для нас крайне важно, чтобы “Металлист 1925” стал полноценной спортивной экосистемой, которая соединит в себе и работу с болельщиками, и работу с детьми, и профессиональную подготовку юношей для основного состава, и содействие развитию любительского футбола в городе. Потому что мы понимаем, что именно он является фундаментом для профессионального спорта. Поэтому сейчас мы в определенной степени переосмысливаем цели, миссию и роль клуба. И, не изменяя своим традициям, делаем это совместно с нашими болельщиками, которые ценят и уважают “Металлист 1925” за возрождение в Харькове футбольных традиций.

Игорь Кроха для sport.ua