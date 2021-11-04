Шериф – Интер – 1:3. Неудача команды Вернидуба. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов итальянский «Интер» на выезде обыграл «Шериф» из Молдовы, команду украинского тренера Юрия Вернидуба, со счетом 3:1.

После нулевого первого тайма команда гостей забила три гола после перерыва, на что хозяева поля ответили голом престижа в конце игры.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Шериф» (Молдова) – «Интер» (Италия) – 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Алексис Санчес, 82.

ГОЛ! 0:1. Брозович, 54 мин.

ГОЛ! 0:2. Шкриньяр, 66 мин.

ГОЛ! 0:3. Алексис Санчес, 82 мин.

ГОЛ! 1:3. Адама Траоре, 90+2 мин.